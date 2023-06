Iniziano a delinearsi i dettagli di quanto accaduto nell’incidente a Casal Palocco a Roma dello scorso 14 giugno che è costato la vita a Manuel Proietti, bambino di soli 5 anni, e che ha lasciato in ospedale la madre e la sorellina minore del piccolo. Grazie alle carte del giudice Angela Gerardi, sono emersi infatti nuovi elementi che chiariscono la dinamica che ha portato alla scomparsa del bambino.

Dall’ordinanza con la quale il gip di Roma ha disposto i domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane YouTuber indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che si trovava alla guida del mezzo, il Suv Lamborghini viaggiava a oltre 124 chilometri orari “immediatamente prima dell’impatto” con la Smart, con lo scopo di ottenere visualizzazione nel canale TheBorderline.

Di Pietro aveva noleggiato il Suv con “l’unico ed evidente fine di impressionare e catturare l’attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere ad una velocità superiore ai limiti indicati“, si legge infatti nell’ordinanza, che nota anche che alcune delle persone a bordo della Lamborghini avrebbero “più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 all’ora“.

In via Pescatori, da cui proveniva la Lamborghini, il giovane procedeva a 145 km/h quando ha imboccato via di Macchia Saponara alle ore 15:38. Il mezzo poi si è fermato, ha imboccato la via ed ha ripreso velocità, raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km/h immediatamente prima dello schianto.

Nell’ordinanza si sottolinea inoltre che “l’assenza di tracce di frenata dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell‘avvistamento dell’auto in prossimità del punto in cui si è verificato il sinistro“. Sempre dall’ordinanza, emerge che la mamma di Manuel, alla guida della Smart, avesse messo la freccia per girare in via Archelao di Mileto, segnalando la sua manovra.