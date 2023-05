Due giovani vite spezzate in un incidente stradale. La notizia giunge da Mercato San Severino (Salerno) ed ha scosso le famiglie coinvolte e l’intera zona. Nella serata di domenica scorsa, lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, una famiglia si trovava a viaggiare in auto. La madre, 40 anni, era alla guida insieme ai suoi figli: una figlia di 14 anni, Jemila Boulila, e il fidanzato di 16 anni, Rosario, residente a Pagani.

L’incidente è stato violentissimo: Jemila è deceduta sul posto, mentre Rosario è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove ha lottato per la vita fino alla notte, quando purtroppo si è spento. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall’inizio, e nonostante tutti gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvarlo.

La madre, dopo essere stata soccorsa, è stata ricoverata in terapia intensiva, mentre il fratellino di otto anni, dopo un intervento chirurgico, si trova ancora in una situazione critica. È difficile immaginare l’inferno che questa famiglia sta attraversando, la loro sofferenza è immensa e dobbiamo unirci a loro con le nostre preghiere e il nostro sostegno in questo momento così difficile.

Le comunità di Pagani e San Valentino Torio si sono unite nel dolore, offrendo il proprio sostegno alle famiglie coinvolte. I sindaci delle due città, Raffaele De Prisco e Michele Strianese, hanno espresso il loro profondo cordoglio, invitando l’intera comunità a pregare per le anime dei giovani scomparsi e a sostenere la madre e il fratellino di Jemila in questa situazione critica.

È una di quelle vicende che lasciano senza parole, che fanno riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di fare tutto il possibile per evitare simili accadimenti.