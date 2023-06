Quattro anziani hanno perso la vista ad un occhio a seguito di un errore medico commesso all’Ospedale di Spoleto durante la rimozione della cataratta. In particolare, durante la fase preparatoria dell’operazione, un’infermiera avrebbe commesso uno scambio di flaconi iniettando ai pazienti una soluzione di sodio bicarbonato all’8,4% con Ph compreso tra 7 e 8,5 al posto della soluzione salina per uso oftalmico.

Questo grave errore ha causato gravissime conseguenze per i pazienti che, anziché sottoporsi ad un semplice intervento, hanno perso la vista ad un occhio. Fortunatamente, un quinto paziente che era stato inserito nella stessa lista per l’operazione nello stesso giorno è riuscito a salvarsi grazie alla tempestiva segnalazione dello scambio di flaconi. Da quanto emerso durante l’indagine contabile, l’infermiera avrebbe rifornito l’armadio farmaceutico per la sala operatoria con i flaconi di medicinale prelevati dall’area di stoccaggio di Chirurgia, ma non avendo trovato la soluzione salina per uso oftalmico nel magazzino, l’aveva cercata in un altro deposito.

In questo modo, aveva trovato il sodio bicarbonato che, pur avendo una denominazione diversa, presentava la stessa identica etichettatura della soluzione salina fisiologica.

Il caso ha suscitato grande scalpore e ha portato all’apertura di un’inchiesta della Corte dei Conti dell’Umbria che ha certificato quanto dovranno restituire alla Regione i due sanitari coinvolti nell’indagine, un ferrista e una coordinatrice dell’area infermieristica. Gli infermieri hanno già avuto una sanzione disciplinare, ovvero un giorno di sospensione e stipendio decurtato della giornata di lavoro.

La magistratura contabile ha definito l’errore come “marchiano e madornale” e ha parlato di “mala gestione organizzativa dei farmaci e dei presidi della sala operatoria, anche con riferimento alla relativa tracciabilità, movimentazione e debita collocazione”. Inoltre, l’ospedale ha dovuto pagare un risarcimento ai pazienti coinvolti nell’incidente.

Questo episodio è una triste dimostrazione di come anche un semplice errore durante una procedura medica possa causare gravi conseguenze per la salute dei pazienti. Tuttavia, è importante evidenziare come sia necessario migliorare l’organizzazione interna degli ospedali e la gestione dei farmaci per evitare che episodi tragici come questo si ripetano in futuro.