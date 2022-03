Scalea, l’uomo che vive in una grotta avrà una casa

Vive da tempo come un eremita in una grotta, invisibile agli occhi di una società che sembrava averlo dimenticato, lontano dalla sua città natale e dai suoi familiari, disoccupato e in balìa dei suoi turbamenti che diventavano sempre più difficili da sostenere, a causa del rifiuto della terapia farmacologica a cui era stato sottoposto in passato.

È la singolare vita di Claudio Carobbio il quarantaduenne originario di Romano di Lombardia che precedentemente lavorava come letturista di contatori per una società di energia elettrica, ma dopo una delusione sentimentale e il peso di una vicenda giudiziaria causata da un amico, aveva deciso nel 2020 di abbandonare tutto e tutti, viaggiando senza meta in sella alla sua bici.

Una volta giunto a Scalea, in provincia di Cosenza, era rimasto affascinato dal paesaggio tanto da decidere di stabilirsi in Calabria, dove aveva preso in affitto un appartamento e trovato un lavoro precario, fino a quando non si è ritrovato senza occupazione e senza sostentamento economico, sino a scegliere di vivere in una grotta, sotto la rinomata Torre Talao.

Ma all’interno di quel riparo naturale freddo e umido, circondato da un odore malsano di rifiuti ed escrementi, le sue condizioni di salute erano peggiorate, sfociando in crisi violente e deleterie per se stesso e per il prossimo, aggravate dall’abuso dell’alcool, portandolo a distruggere anche la sala di ingresso della stazione ferroviaria del posto.

Ricoverato e poi dimesso, la sua vita solitaria nella grotta diventava sempre più infelice, fino a quando la sua storia non è diventata un caso televisivo portando le istituzioni ad attivarsi per affidargli un alloggio che lo proteggerà dalle intemperie e dai pericoli con la prospettiva di una vita migliore, grazie all’intervento del sindaco Giacomo Perrotta che si è impegnato pubblicamente a risolvere in primis i cavilli burocratici per permettergli di abitare in una dimora dignitosa.