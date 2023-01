Sassate contro un senzatetto, dopo le scuse anonime i ragazzi gli regalano 80 euro

Ascolta questo articolo

“Caro Tiziano, a scrivere sono i ragazzi che ti hanno tirato le sassate quella notte“. Così esordisce la lettera di scuse che il senzatetto Tiziano Birra ha ritrovato fuori dalla sua roulotte, dopo che nella notte di Natale un gruppo di giovanissimi ha preso a sassate il mezzo, che rappresenta l’unico rifugio per il clochard.

Birra, un ex falegname di origine svizzera di 56 anni, è originario del Canton Ticino, ma vive ad Arezzo da 10 anni. Grazie ad una raccolta collettiva di beneficenza è riuscito ad acquistare la roulotte, nella quale vive insieme al suo cane Bubu, che sosta, con l’autorizzazione della Provincia, nel parcheggio di un polo scolastico in via XXV Aprile.

Nella notte del 25 Dicembre l’aggressione, che ha distrutto due vetri del mezzo. “Pensavamo fossi un malintenzionato che poteva fare del male a qualcuno“, legge la lettera lasciata dagli autori del gesto, “ma dopo aver letto le notizie su di te abbiamo capito di avere sbagliato, ci scusiamo moltissimo. Non abbiamo nessun odio contro di te, non ti vogliamo ammazzare o farti del male, non torneremo più, speriamo tu ci possa perdonare“.

La calligrafia nella lettera, scritta in stampatello su un foglio a quadretti, rivela la giovane età degli autori del gesto. “Bene le scuse” ha commentato il senzatetto all’indomani dell’arrivo della lettera. “Li ho perdonati anche se mi hanno fatto tanto male. Ma resta la grande paura e soprattutto avrebbero fatto meglio oltre che a scusarsi a offrirsi di ripagare i danni“.

Mentre un gruppo di benefattori si è offerto di pagare per rimpiazzare i vetri rotti della roulette, la notte tra il 30 ed il 31 dicembre Birra ha ricevuto un nuovo messaggio di scuse, contenente stavolta 80 euro. “Qua dentro ci sono dei soldi per i danni, non sono tanti ma sono le nostre possibilità.”, spiega la lettera. “Siamo solo dei ragazzi che hanno commesso un grosso errore e vogliono riparare al loro sbaglio“.