La Sardegna è stata teatro di una terribile tragedia che ha visto protagonista un uomo di 54 anni e il suo cane. L’uomo, residente in un casolare isolato nelle campagne del Sassarese, è morto in casa sua ma nessuno si è accorto della sua scomparsa per settimane. Quando alcuni agricoltori della zona hanno iniziato a notare l’assenza dell’uomo, hanno deciso di segnalarlo alle autorità, ma ormai era troppo tardi. Il corpo della vittima era già in avanzato stato di decomposizione, mentre il suo cane era morto di stenti senza cibo né acqua.

Il giornale Nuova Sardegna ha riportato la notizia, sottolineando la tragedia della solitudine in cui l’uomo è morto, lasciando solo il suo cane a fare la stessa fine. Gli agricoltori che hanno notato l’assenza dell’uomo hanno chiamato i carabinieri, ma purtroppo non c’è stato niente da fare per salvare la sua vita.

Il corpo dell’uomo era all’esterno della casa, nei pressi dell’uscio dell’abitazione, mentre il suo cane era ancora legato alla catena. Non sono stati individuati segni evidenti di violenza sul corpo del 54enne, il che fa pensare che abbia subito un malore improvviso che lo ha colto di sorpresa. Nessuno si è occupato del cane dopo la sua morte, destinato a morire di stenti.

L’uomo viveva da solo e non aveva frequenti rapporti con i suoi parenti. L’ultima volta che era stato visto era oltre un mese fà. La zona isolata, e il fatto che l’uomo non avesse una vita sociale attiva, hanno contribuito al fatto che nessuno si sia accorto della sua scomparsa per intere settimane.

La magistratura ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo, che verrà effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale di Sassari. Si cercherà di capire le esatte cause della sua morte e quando sia avvenuta. La morte solitaria di questo uomo e del suo cane lascia un’impronta di tristezza e di rabbia per il fatto che nessuno si sia accorto della loro scomparsa. Speriamo che questo caso possa portare alla riflessione sul tema della solitudine, e dell’importanza di prendersi cura degli altri, in particolare delle persone anziane e dei nostri amici a quattro zampe.