Sarzana, chiama i Carabinieri vedendo un ladro sul tetto. Era l’amante del marito

La donna in provincia di La Spezia che la scorsa mattina ha fatto la triste scoperta, lavorava spesso di notte facendo da assistente ad una donna anziana nei paraggi. Quel giorno però, i familiari dell’anziana sono rientrati a casa in anticipo, potendo così far tornare la donna a casa in un orario insolito e di certo inaspettato per il marito. Tornata a casa, vede una strana figura sul tetto dell’abitazione e preoccupata che fosse un ladro chiama i Carabinieri.

Di sicuro una storia insolita quella che hanno raccontato i Carabinieri e che è accaduta la scorsa mattina a Sarzana, quando chiamati per un allarme da una donna convinta di aver visto un ladro sul tetto di casa sua, hanno circondato l’abitazione e fatto la triste scoperta. Il marito era con l’amante mentre la moglie lavorava per tutta la notte.

La scoperta

In questo caso forse, la moglie avrebbe preferito che quella figura scura sopra al tetto si trattasse veramente di un ladro intento ad entrare nella sua abitazione, purtroppo per la coppia sposata però, non si trattava affatto di qualcuno con l’intenzione di rubare e far del male al marito addormentato in casa. La donna infatti, era quasi più preoccupata per l‘incolumità del marito che pensava dormisse inconsapevole della situazione che stava accadendo.

Una volta che i Carabinieri sono giunti in casa, la moglie ha assicurato che quella figura che ha visto sgattaiolare dal tetto all’interno dell’abitazione, non era ancora uscita. Le Forze dell’Ordine allora, hanno circondato la casa e hanno fatto successivamente irruzione facendo la tragica scoperta: quella figura misteriosa non era un ladro ma l’amante del marito che aveva tentato la fuga avendo sentito il rumore inaspettato della macchina della moglie.

Fortunatamente i Carabinieri hanno placato gli animi dopo che la moglie furiosa ha iniziato ad urlare contro al marito, facendo uscire l’amante nel pieno dell’imbarazzo.