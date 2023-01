Sarah Bellome si laurea a 25 anni: ha la sindrome di Down ed è un esempio di amore per la vita

Ascolta questo articolo

Ci sono storie che riempiono gli occhi di lacrime di commozione e gioia; storie che vorremmo leggere più spesso in tempi così delicati in cui molti giovani hanno smesso di credere in loro stessi.

La disoccupazione, la carenza di posti, il senso di frustazione conseguente al cercar lavoro senza trovarlo, il doversi accontentare dei lavoretti sottopagati e sfruttati, purtroppo, hanno spento moltissimi sogni, moltissimi desideri. Eppure, quando meno ce lo aspettiamo, arrivano le belle notizie. La storia di Sarah Bellome ne è un esempio lampante.

La laurea

Sono in tanti coloro che sognano di finire presto gli esami universari e di introdursi nel mondo del lavoro. La corona d’alloro che cinge il capo è il simbolo di un traguardo raggiunto, sudato, sofferto. Questo lo sa bene Sarah Bellome, la splendida ragazza 25enne che vedete in foto. Per Sarah la sfida è stata doppia, dovendo affrontare tutto, con i limiti e le difficoltà di quel cromosoma in più che si porta dalla nascita, di cui lei ha fatto il punto di forza. Una ragazza con la sindrome di Down tenace, determinata, innamorata della vita, dell’arte, della pittura, della poesia, della danza. E’ un’artista a tutto tondo, Sarah, al punto da collezionare 30 e 30 e lode ,nei suoi 13 esami dell’ultimo anno, sino al 21 dicembre 2022, giorno in cui, all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli, ha discusso la sua tesi su una lettura di “Sguardi e anima” del pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. Sarah si è diplomata con un bellissimo 103 su 110.

Possiamo perfettamente immaginare quanto la sua famiglia sia ogogliosa di lei; una ragazza solare, radiosa, brillante, che tutti ammirano per la sua determinazione, per la perseveranza che ripaga … e alla grande, direi! E’ stata la madre di Sarah, Daniela Porro, anche lei artista, a rilasciare una commovente intervista per Fanpage.it, da cui riprendo uno stralcio: “Io l’ho seguita negli anni perché non aveva un sostegno ed è stata bravissima. Ha stupito anche me”. Poi Daniela racconta come è iniziata la passione di Sarah: “Ha iniziato da piccola alle mie mostre a fare balletti e la scultura vivente con le altre due mie figlie. Secondo me è così che si è appassionata all’arte nelle varie forme. Ha deciso poi lei di fare il Liceo artistico e poi l’Accademia. È stata lei che un giorno mi ha detto ‘mamma io voglio fare il Liceo Artistico e poi mi ha detto io voglio fare l Accademia e poi fare l’artista’”.

Sarah è una ragazza straordinaria che irradia la sua positività, il suo atteggiamento ottimistico e propositivo nei confronti della vita, a tutti coloro che si circondano della sua presenza. Un esempio per tutti; un invito a non scoraggiarsi dinnanzi ai piccoli ostacoli che possono sembrarci insormontabili. Basta dare un’occhiata a ciò che scrive, per rendersi conto della complessità e profondità dei suoi pensieri. Una sua poesia recita: “La mia rosa, è come una luce dorata, splendente, come i raggi del sole, tra le nuvole bianche nel cielo azzurro”. Lei è davvero una ragazza brillante… un tesoro prezioso!