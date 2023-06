La nuova organizzazione dell’emergenza del 118 nel territorio sta causando preoccupazioni e scoraggiando la popolazione. Con l’entrata in vigore del nuovo servizio gestito dalla Croce Rossa, i medici non saranno più a bordo delle ambulanze, ma raggiungeranno i pazienti solo in rari casi gravi, spostandosi sulle auto mediche. Inoltre, altre associazioni e ambulanze territoriali restano operative solo per il trasporto di pazienti con patologie specifiche, riducendo il numero dei mezzi di soccorso attivabili per le emergenze.

Questo ha portato alla riduzione drastica delle competenze offerte dal personale sui mezzi di soccorso, che potrà limitarsi sostanzialmente ad accompagnare i pazienti al pronto soccorso. Questa nuova organizzazione potrebbe avere ricadute drammatiche sull’utenza. Infatti, un’ambulanza senza medico a bordo non può praticare cure e terapie specifiche d’urgenza, in assenza di prescrizioni.

Questo si traduce nella limitazione della possibilità di ricevere diagnosi domiciliari d’urgenza. L’unica alternativa rimasta per molti pazienti è quella di rivolgersi alla Guardia Medica, ma questa rischia di essere sovraccaricata e non in grado di fronteggiare un flusso ingestibile di pazienti, come evidenziato dalle linee telefoniche dedicate, spesso occupate.I lettori sono preoccupati e sconvolti dalla situazione. “Siamo abbandonati”, ci ha scritto un lettore che non è riuscito a mettersi in contatto con la Guardia Medica per circa 30 minuti.

Un altro paziente ci ha raccontato: “in ambulanza non c’era neppure un infermiere, ma solo gli operatori che, ovviamente, non hanno potuto somministrare alcun farmaco in emergenza”. Il commento del dottor Mario Polichetti della Uil sottolinea l’importanza di assicurare la presenza di un medico sulle ambulanze, poiché i minuti sono preziosi nelle emergenze e non è pensabile far ricadere sulla guardia medica il servizio d’emergenza come sta accadendo.

È fondamentale che le autorità sanitarie chiariscano la situazione e porre rimedio a questa emergenza, al fine di garantire ai cittadini la possibilità di contare su assistenza medica d’urgenza, fondamentale in ogni società civile. La popolazione ha bisogno di sentirsi sicura e protetta durante le emergenze sanitarie.