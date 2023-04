Salvò un ragazzino da un incendio, ora ottiene il permesso di soggiorno

Riuscire a vivere in Italia non è affatto facile, soprattutto se sei migrante, straniero dal momento che i pregiudizi sono all’ordine del giorno. Ottenere poi il permesso di soggiorno è un percorso lungo e complicato, come sa bene Salaheddine El Kharraz, un giovane d 26 anni che finalmente può realizzare tutti i suoi sogni. Queste le parole che mostrano tutta la sua gioia: “Ora, con il permesso di soggiorno, mi considero legale. Ho finalmente i documenti che mi consentono di inseguire i miei sogni”.

Un giovane che ha da poco compiuto 26 anni, di origine marocchina e che è laureato in ingegnieria elettrica e si mantiene lavorando come imbianchino. Un giovane, salito agli onori della cronaca, perché si è reso protagonista di una vicenda che avrebbe potuto finire in un modo terribile. Lo scorso maggio, a seguito di un incendio divampato in una casa, nei pressi di Biella, è riuscito a salvare un ragazzino di anni 13.

Oggi, anche grazie a quel gesto e salvataggio, è riuscito a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni. Una dimostrazione di riconoscenza che gli è stata conferita per il suo gesto di grande coraggio e spirito di altruismo, come ha raccontato Claudio Ciccimara, questore di Biella, durante la cerimonia di premiazione dei 171 anni della fondazione della Polizia.

Lo scorso maggio, aveva appena terminato le sue preghiere, quando improvvisamente ha sentito un botto e qualcuno che chiedeva aiuto. In seguito all’incendio che divampava nel suo appartamento, una donna, per sfuggire alle fiamme, si è lanciata dal balcone, mentre il figlio di 13 anni è rimasto in casa. Salaheddine El Kharraz, immediatamente resosi conto della situazione, è entrato nella casa mettendo in salvo il 13enne.

Una situazione terribile di cui porta ancora i segni dal momento che era stato appena operato al ginocchio e aveva il tutore, per cui prova ancora dolore. Oggi soffre ancora per la mancanza di respiro e, infatti, con sé ha sempre l’inalatore. In seguito alle indagini effettuate dalle forze dell’ordine, si è scoperto che Federico Oddi, il compagno della donna coinvolta nell’incendio e madre del 13enne, ha appiccato l’incendio.

Nella giornata di venerdì 14 aprile, Oddi è stato condannato a 9 anni di carcere con l’accusa di omicidio e di incendio doloso. Nello stesso giorno, Salaheddine è riuscito ad avere il permesso di soggiorno, esprimendo così tutta la sua gioia: “Mi sono sposato cinque mesi fa ma ancora non abito insieme a mia moglie, ora mi sto appoggiando da un mio amico finché non troviamo una sistemazione. Adesso sogno un lavoro con contratto a tempo indeterminato e una casa dove vivere con lei”.