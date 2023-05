Salvò la madre dal padre violento, per i giudici è omicidio volontario

Il caso di Alex Pompa, il giovane a processo per l’omicidio del padre in casa a Collegno, nel Torinese, ha suscitato grande scalpore e divisione nell’opinione pubblica. Dopo essere stato assolto in primo grado, il giovane si è visto nuovamente dinanzi alla Corte di assise d’appello di Torino, che ha deciso di sollevare una questione di legittimità della norma per stabilire la pena da infliggere al 22enne. Questo ha portato alla decisione di inviare gli atti alla Corte costituzionale.

Nel processo di secondo grado, i giudici della Corte di appello hanno stabilito che non si tratta di legittima difesa, come invece sostenuto dalla difesa di Alex Pompa, ma di omicidio volontario. Nonostante la decisione dei giudici, l’avvocato Claudio Strata, difensore del giovane, ha dichiarato di essere pronto a ricorrere in Cassazione quando arriverà la decisione dei giudici costituzionali.

La richiesta della pena da parte dell’accusa è di 14 anni di carcere, ma la mamma di Alex Pompa ha sempre difeso il figlio, affermando che senza di lui non sarebbe viva. La donna ha espresso la sua delusione per la decisione dei giudici, dichiarando che il figlio non è un assassino e che basterebbe guardarlo negli occhi per capirlo.

La Corte di appello di Torino si è trovata in difficoltà nel stabilire la pena da infliggere al giovane e ha sollevato una questione di legittimità della norma introdotta dal cosiddetto “Codice Rosso“, che nei casi di omicidio aggravato dal vincolo di parentela vieta di dichiarare la prevalenza di alcune attenuanti tra cui, in questo caso, quello della provocazione.

Solo dopo la decisione della Consulta, il collegio potrà stabilire quanti anni dovrà scontare Alex Pompa. Il caso solleva importanti questioni riguardanti la legittima difesa e l’eccesso colposo di difesa. Inoltre, la questione sollevata dai giudici di appello riguardo alla norma del “Codice Rosso” è di grande rilevanza e potrebbe avere importanti implicazioni per i casi futuri.

In conclusione, il caso di Alex Pompa è ancora in sospeso e la sua sentenza definitiva dipenderà dalla decisione della Corte costituzionale. La vicenda solleva importanti questioni sulla legittima difesa e sull’effettiva applicazione delle norme del “Codice Rosso“. Resta da vedere prossimamente quali saranno le implicazioni future di questa decisione e come verranno gestiti casi simili in futuro.