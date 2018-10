Salvini invia centinaia di agenti per proteggere il Veneto

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Anni fa ho subito un incidente causato da una moto. Avevo ragione io, ma il giovane che mi ha buttata a terra insisteva che la ragione stava dalla sua parte. Arrivato un suo amico, si è consigliato, sottovoce, sulla dinamica e mi ha detto: "Vado qui, all'angolo a chiamare un vigile". Non si è più presentato. Non so se c'entrava il tipo di amministrazione di destra o di sinistra o di una coscienza retta. Fate voi.