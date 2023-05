Salerno, alcuni agenti della penitenziaria che prestano servizio a Fuorni sono stati coinvolti in episodi di pestaggio

In un recente comunicato stampa congiunto, i segretari regionali dei maggiori sindacati della polizia penitenziaria hanno proclamato lo stato di panico degli agenti in servizio presso il casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La ragione di tale protesta è legata alle croniche carenze di personale che mettono a rischio le ferie degli agenti.

Tuttavia, la notizia principale riguarda il fatto che alcuni agenti coinvolti nei pestaggi ai detenuti avvenuti il 6 aprile 2020 sono stati reintegrati al servizio e trasferiti, anche nell’istituto penitenziario di Carinola. È importante sottolineare che questi agenti reintegrati sono quelli con le posizioni più lievi e che l’operazione è stata effettuata seguendo le procedure previste dalla legge e dal regolamento disciplinare della polizia penitenziaria.

Nonostante ciò, la notizia dell’avvenuto reintegro e trasferimento degli agenti ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i lavoratori della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che temono possibili ripercussioni negative sulle loro condizioni di lavoro e sulla sicurezza interna dell’istituto penitenziario. In questo contesto, i sindacati hanno lanciato un appello alle autorità competenti, chiedendo di intervenire tempestivamente per risolvere le croniche carenze di personale e garantire ai lavoratori il diritto alle ferie senza compromettere la sicurezza della casa circondariale e dei detenuti.

Il fatto in questione ha avuto luogo alcuni mesi fa e all’epoca aveva scatenato molte polemiche e indignazione tra la popolazione locale e la comunità giuridica. Pare infatti che gli agenti responsabili dei pestaggi avessero agito in modo violento e brutale nei confronti dei detenuti, causando loro delle lesioni e degli traumi fisici e psicologici.

In seguito all’indagine effettuata dalle autorità, gli agenti della penitenziaria coinvolti sono stati sospesi dal loro incarico e in diversi casi è stata aperta un’inchiesta penale contro di loro, in quanto accusati di abuso di potere e maltrattamenti in ambito lavorativo.

In conclusione, il caso dei detenuti pestati nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere continua a far discutere e ad alimentare polemiche e preoccupazioni tra i lavoratori del settore penitenziario, che chiedono maggiore attenzione e rispetto per la loro delicata professione.