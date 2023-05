Sacha, l’infermiera chioggiotta del pronto soccorso in corsa per Miss Mondo Italia

Sacha Ranzato, infermiera di 24 anni originaria di Chioggia, è una delle semifinaliste venete che concorreranno per il titolo di Miss Mondo Italia. Miss Mondo è un prestigioso concorso che coinvolge ben 140 Paesi e vanta un seguito di oltre due miliardi di persone in tutto il mondo. Questa competizione rappresenta la selezione nazionale ufficiale per scegliere la candidata italiana che si contenderà il titolo di Miss Mondo.

Sacha, con il suo spirito intraprendente, ha deciso di mettersi in gioco e ha ringraziato i suoi genitori per averla spronata a non arrendersi dopo un’esperienza non soddisfacente in un altro concorso. La giovane ha sempre ricevuto complimenti per la sua bellezza e ha pensato: “Perché non riprovarci?“. Il suo coraggio è stato ricompensato, infatti è riuscita ad ottenere il primo posto che le permette di accedere direttamente alle semifinali nazionali che si terranno a Gallipoli dal 30 maggio all’11 giugno.

A Gallipoli, Sacha si troverà in compagnia di oltre un centinaio di ragazze provenienti da ogni angolo d’Italia. Nonostante la grande competizione, la giovane infermiera ha l’intenzione di rimanere se stessa e spera di essere apprezzata per la sua semplicità. È importante sottolineare che le concorrenti di Miss Mondo Italia non vengono valutate solo per la loro bellezza esteriore, ma anche per le loro qualità personali, abilità di comunicazione e impegno sociale.

Sacha ha avuto la possibilità di frequentare l’Accademia di moda di Antonella Marcon, l'”Antonella Academy Agency” ad Abano Terme. Questa esperienza non solo l’ha avvicinata al mondo della moda, ma le ha anche insegnato importanti lezioni di vita. L’accademia ha organizzato corsi che spaziavano dal portamento al bon ton, dalla recitazione alla dizione e alla posa fotografica. Inoltre, la giovane è stata madrina di tutte le selezioni regionali e ha avuto la possibilità di sfilare in eventi speciali, come indossare abiti da sposa, un’emozione indimenticabile. Ha anche partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, un’esperienza unica e stimolante.

Nonostante i suoi impegni lavorativi come infermiera presso il Suem 118 di Mestre, Sacha riesce a conciliare il suo lavoro con questa nuova esperienza grazie alla disponibilità e al sostegno dei suoi colleghi. Infatti, sono disposti a fare dei cambi di turno per permetterle di partecipare agli eventi che le vengono proposti.

Ma c’è di più. Sacha si sente fortunata ad avere sempre ricevuto vicinanza e affetto dalla sua città natale, Chioggia, fin dal primo giorno in cui ha partecipato alla selezione di Miss Mondo Italia. Il sostegno dei suoi concittadini è stato tangibile e ha continuato a seguirla e supportarla sui social media.