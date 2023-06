“Caro Sindaco Luigi Brugnaro, mi rivolgo a lei non solo in qualità di Sindaco, ma soprattutto come cittadino, uomo e padre. In questo, io e lei siamo simili, e quindi forse potremmo capirci. Se suo figlio le chiedesse perché qualcuno sta cercando una vena sulla testa del suo amico per iniettargli una dose di droga, avrebbe difficoltà a rispondere?”. Questo è stato un post su Facebook scritto da G.G., padre di un bambino di 9 anni di Mestre.

Un post che, nel giro di poche ore, è stato condiviso e rilanciato da altri cittadini, come un grido di dolore di una parte della città in cui ogni limite è stato abbondantemente superato. E dove i bambini trovano persino sacchetti appesi alle grondaie della chiesa contenenti “kit” per il consumo di droga: fiale e siringhe pronte all’uso portate dai pusher.

Il pomeriggio scorso, i genitori si trovavano al bar nella piazzetta di via Piave per festeggiare un compleanno. I bambini stavano giocando nell’area pedonale tra la chiesa e il patronato. Qualcuno passa e, improvvisamente, appare quel sacchetto appeso alla grondaia della parrocchia, ad un metro e 70 di altezza.

I bambini, incuriositi, si avvicinano, guardano e, grazie al nylon semitrasparente, scoprono che all’interno ci sono siringhe e fiale. Per fortuna, conoscendo la zona, sanno di non dover toccare nulla e chiamano i genitori – tra cui G.G., formatore di professione – che scoprono anche loro l’ennesima “sorpresa” ideata dagli spacciatori in un luogo che – come conferma anche il parroco don Marco Scaggiante – “è ancora popolato da tossicodipendenti“.

Nel messaggio indirizzato al Sindaco Luigi Brugnaro, l’autore sottolinea di essere un residente di lunga data in via Piave, avendo vissuto nella zona prima del mandato del Sindaco stesso. G.G sottolinea che questa non è la prima volta che suo figlio si trova ad affrontare simili situazioni, essendo già stato testimone di risse, spaccio di droga e prostituzione, oltre ad aver visto persone assumere sostanze stupefacenti.

L’autore sottolinea che questi episodi non si verificano solo in tarda serata, ma anche durante le ore in cui il figlio esce da scuola nel pomeriggio, tra le 16.15 e le 20. L’autore solleva l’ipotetica situazione in cui suo figlio chiedesse di non dover percorrere gli ultimi 50 metri da solo per andare a scuola a causa della paura derivante dalle persone che si drogano o picchiano. L’autore ammette onestamente che avrebbe difficoltà a rassicurare il figlio in una simile situazione.