Rubava cibo dalla mensa e tablet per studenti, arrestata la preside dell’istituto Daniela Lo Verde

I Carabinieri hanno ripreso una persona mentre razziava il cibo e i dispositivi elettronici (tablet e cellulari) destinati alla scuola “Giovanni Falcone” dello Zen di Palermo, un quartiere molto difficile della città siciliana. La preside di questa scuola, Daniela Lo Verde, era stata nominata nel 2020 il titolo di Cavaliere della Repubblica, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia, nel 2021 è stata arrestata per corruzione e peculato, insieme al vicepreside Daniele Agosta.

Gli inquirenti ritengono che che la preside e il suo vice si siano appropriati per mesi del cibo, dei computer e dei tablet, materiale acquistato con i fondi europei, destinati ai ragazzi della scuola. Secondo il giudice che ha disposto gli arresti domiciliari, c’è un quadro probatorio “chiaro, del tutto inequivocabile e imbarazzante”, che mostra come la gestione della scuola fosse volta a curare meramente interessi di natura personale.

I Carabinieri, sotto la supervisione del Colonnello Salvatore Di Gesare, Comandante del Reparto Operativo di Palermo, avevano creato e gestito un sistema di sorveglianza, composto da cimici e microcamere, per registrare tutto ciò che accadeva, 24 ore su 24. Tutto è iniziato da una denuncia presentata da un’insegnante dell’istituto, che ha rivelato i metodi, e i modi di agire, della preside. In un’intercettazione, la preside e il suo vice commentavano il furto di un computer avvenuto nella scuola, la preside avrebbe detto: “Per un cornuto un cornuto e mezzo, ci stanno arrivando soldi da tutte le parti!”.

I pm della Procura europea, Gery Ferrara e Amelia Luise, hanno coinvolto nell’inchiesta anche una terza persona, Alessandra Conigliaro, ora agli arresti domiciliari. Conigliaro è una dipendente di un negozio di informatica del posto, che avesse un accordo segreto con Daniela Lo Verde: avrebbe ottenuto le attrezzature e le forniture di dispositivi alla scuola in via diretta, in cambio di regali come tablet e smartphone alla preside e al vicepreside.

Il gip descrive che la preside denunciava pubblicamente, con toni decisi e autoritari, i stessi i furti che lei stessa eseguiva nell’istituto, in modo da far parlare di sè in maniera positiva. L’obiettivo di queste dichiarazioni pubbliche era quello di pubblicizzare maggiormente il suo personaggio di preside responsabile, per ottenere attestazioni di stima, solidarietà, ma soprattutto soldi e aiuti economici dalle istituzioni. Daniela Lo Verde avrebbe così congegnato un meccanismo che rubava, denunciava pubblicamente che l’istituto era stato derubato, farsi dare denaro provenienti dagli aiuti europei, riacquistare le medesime attrezzature e dispositivi, per poi rubarle nuovamente, e così via. E in questo la dipendente del negozio d’informatica Alessandra Conigliaro ha avuto un ruolo centrale.

In un’altra intercettazione Daniela Lo Verde comunicava con la figlia su come gestire il cibo rubato dalla mensa dell’istituto: ”Il riso .. . lo metti lì davanti alla cassettiera e per la cucina questo… benissimo… ora sistema sopra il frigorifero… questa cosa di origano mettila pure per casa. Quelle mettile in un sacchetto che non si può scendere. Il tonno mettilo qui sotto… poi lo portiamo a casa a Sferracavallo (la villa al mare della preside)”.

Immediata è stata la reazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che dichiara in un’intervista: ”Relativamente alla vicenda giudiziaria che coinvolge la dirigente scolastica dell’Istituto Falcone di Palermo, è stato disposto il provvedimento di sospensione immediata. In tempi brevi, sarà nominato il reggente per garantire un rapido ritorno alla normalità”. E su richiesta del Ministro, in questa mattina ,il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha firmato il provvedimento di sospensione.