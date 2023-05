Il furto del robot medico dal valore di oltre un milione e mezzo di euro, avvenuto il 22 maggio 2022, ha scosso non solo l’ospedale San Camillo ma anche l’opinione pubblica. Si tratta di un apparecchio altamente tecnologico, il sistema chirurgico da Vinci, utilizzato per le operazioni più delicate in ambito oncologico.

I ladri, dopo essersene impossessati, lo hanno trasferito su un nuovo camion abbandonando quello rubato in una zona isolata delle campagne romane. La rapida azione dei militari ha permesso di individuare quattro persone gravemente indiziate di furto aggravato in concorso. Grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona e alla perquisizione effettuata nelle abitazioni dei sospettati, sono state rinvenute le prove legali per la richiesta di misura cautelare nei loro confronti.

Attualmente i quattro ladri sono agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nonostante questo, il robot medico è ancora irreperibile. La sua sparizione ha scatenato numerosi dubbi sulla sua destinazione finale. Non è escluso che sia stato rubato per studiarne il funzionamento e il contenuto, magari da qualche azienda concorrente o in altri Paesi. L’ipotesi più accreditata è che sia stato immediatamente trasferito all’Estero.

Tuttavia, il particolare software del robot medico, che funziona soltanto online, potrebbe far sì che, nel caso venisse collegato ad internet, sia immediatamente tracciato dall’azienda produttrice.Va notato che l’apparecchio rubato è uno tra i più avanzati nella robotica applicata alle operazioni mediche. Si tratta di una nuova frontiera per la medicina che, grazie alla sua tecnologia sofisticata, consente di effettuare interventi straordinariamente precisi e delicati.

Inoltre, il costo dell’apparecchio è altissimo, con alcune parti che superano i 100mila euro e che devono essere sostituite ogni sei mesi circa. Il furto del robot medico rappresenta una grave lesione per la società, in quanto l’apparecchio rappresenta una speranza per numerosi pazienti che necessitano di cure oncologiche avanzate. Si spera che il robot medico possa essere rapidamente recuperato per poter essere consegnato all’ospedale San Camillo e utilizzato per salvare vite umane.