Rubano per ben due volte la rosa dalla tomba: la rabbia dei genitori

Alcune persone commettono atti e gesti davvero vili senza avere il minimo rispetto per gli altri. In un luogo sacro come è il cimitero dove le persone giungono a piangere i propri cari, capita che, da una tomba, venga rubata per ben due volte la rosa che i genitori appoggiano. Un gesto vile e vergognoso condannato sia dai genitori della giovane, ma anche dallo stesso sindaco.

Il fatto è accaduto ad Albaredo d’Adige, in provincia di Verona, dove i genitori pongono sulla tomba della loro Nicole, la figlia morta a 20 anni a causa di un tumore al cervello, una rosa che per due volte è stata rubata. Marica e Massimo Mattiolo sono profondamente addolorati da chi ha commesso questo gesto.

I genitori della loro figlia si sfogano in questo modo a L’Arena: “Alla nostra Nicole, il destino ha già rubato molto: il tempo, la giovinezza e la vita. Lasciatele almeno la rosa che portiamo sulla tomba per dimostrarle tutto il nostro amore”. Sulla tomba avevano posato un bocciolo di rosa stabilizzata, ovvero un prodotto trattato chimicamente che permette di far durare i petali e il profumo per molto tempo.

I genitori si domandano anche chi possa essere il responsabile di questo atto e non riescono a darsi una spiegazione. Sempre secondo il racconto dei genitori, sono molte le persone, non solo chi l’ha conosciuta, a renderle omaggio con un pensiero, una dedica, un oggetto o anche un fiore, come una rosa da portare sulla sua tomba.

Un primo furto è avvenuto l’anno scorso quando la madre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 21 anni, le ha portato un vaso di ciclamini per poi scoprire che, di lì a poco, è stato portato via. I furti si sono succeduti anche nel giorno di San Valentino quando la madre ha portato dei palloncini rossi e una campana di vetro con all’interno una rosa.

I genitori affermano che si tratta di gesti vergognosi e trovano anche l’appoggio del sindaco del paese che si è espresso in questi termini: “Deve esserci un problema psicologico in chi agisce così”.