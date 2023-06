Roseto degli Abruzzi, che affaccia sul mare Adriatico, è stata al centro di un’importante notizia riguardante uno stabilimento balneare. Infatti, i Nas di Pescara hanno effettuato una serie di controlli e hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza alimentare. In particolare, è emersa la mancanza del manuale HACCP e delle schede di monitoraggio per l’applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale.

Per questo motivo, sono state notificate sanzioni amministrative per un ammontare totale di circa 30mila euro. Inoltre, durante il controllo, sono state identificate diverse altre problematiche, tra cui la mancanza di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’inadeguatezza degli spogliatoi, impianti elettrici non idonei e l’installazione di telecamere di sorveglianza senza le necessarie autorizzazioni.

Il responsabile della società è stato denunciato per queste violazioni a piede libero. Tra le altre violazioni accertate, spicca anche la presenza di 6 lavoratori in nero, pari al 100% del personale presente. In questo caso, il provvedimento adottato è stata la sospensione dell’attività imprenditoriale. In questo contesto, sono in corso accertamenti amministrativi per verificare le autorizzazioni richieste per lo svolgimento di uno spettacolo di intrattenimento. In totale, le ammende emesse ammontano a circa 6mila euro.

La situazione che emerge da queste violazioni solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli stabilimenti balneari e sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro. Le istituzioni competenti stanno facendo la loro parte per garantire un controllo rigoroso, ma è anche importante che gli imprenditori e i responsabili delle attività dimostrino un’attenzione particolare ai requisiti e alle procedure richieste per il regolare svolgimento delle loro attività.

L’operazione di controllo dei Nas dimostra l’importanza di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, anche in riferimento alle attività stagionali, come gli stabilimenti balneari. Inoltre, l’azione dei Nas contribuisce a prevenire e contrastare la diffusione di pratiche illecite e garantisce il rispetto delle norme in vigore a tutela dei fruitori degli stabilimenti.