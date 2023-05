Romagna, nel paese dei soccorsi fai-da-te: "Ci rubano le idrovore"

Una storia di coraggio e determinazione si sta svolgendo nelle campagne di confine tra Conselice e Lavezzola, due comunità unite sotto una stessa amministrazione. Qui, dopo i disastri causati dall’alluvione, i cittadini stanno lottando per salvare le proprie case dalle acque che le hanno invase. “Ce la stiamo togliendo da soli l’acqua nelle nostre case e solo ora, piano piano, sta cominciando a scendere“, racconta Daniela, una madre di famiglia che fa parte di un gruppo di centotrenta volontari.

Dopo giorni di attesa inermi, sperando che qualcuno portasse le idrovore per svuotare l’acqua che ha sommerso le loro abitazioni, i cittadini hanno deciso di prendere in mano la situazione. Con turni di 4 o 5 ore, giorno e notte, si stanno alternando per far funzionare le idrovore che sono state portate da privati a Conselice. Questi eroici volontari si chiamano tra di loro “i pompadoss“, un nome che richiama il gruppo di chat in cui Paolo Fenati, un allevatore locale, li ha radunati.

Seguendo le orme dei loro antenati, che nel primo ‘900 arrivarono fino a Roma per bonificare le paludi di Ostia e del litorale pontino, i cittadini hanno creato un sistema ramificato che pompa costantemente l’acqua dai campi e la reimmette nei canali, fino al Destrareno e al Santerno, fino a quando raggiungerà il mare. Nonostante l’odore pestilenziale e il rumore assordante dei motori delle idrovore, i volontari continuano a lavorare senza sosta.

Paolo Fenati, uno dei promotori di questa iniziativa, si occupa di controllare che tutti gli impianti funzionino correttamente e di rifornire di gasolio le idrovore. “Non bisogna mai distrarsi, dobbiamo evitare che si inceppino o che l’acqua che dobbiamo aspirare ci blocchi il passo. E poi, ci sono anche gli sciacalli. Potrebbero rubarcele o sottrarci il carburante. Vigiliamo anche per questo“, afferma Paolo.

Le manichette delle idrovore si estendono per i campi come un intricato reticolo. I volontari raccontano che hanno iniziato ad aspirare l’acqua martedì scorso, dopo aver notato che nessuno, nonostante i giorni trascorsi, aveva ancora provveduto a drenare l’acqua intorno alle loro abitazioni. Hanno compreso che se non avessero agito, il livello di immersione delle case nella zona Lombardina e nelle altre aree allagate non sarebbe mai sceso. Hanno organizzato dei campi base con tende fornite di tutto il necessario per alleviare la fatica: sedie, tavoli, brandine, acqua e spray antizanzare, visto che gli insetti sono un’ulteriore avversità da affrontare.

Tra i volontari ci sono piccoli imprenditori, dipendenti pubblici, insegnanti, ingegneri. Ogni giorno, alle 12 e alle 19, arrivano i compaesani e i volontari che portano cibo per sostenerli. I turni vengono organizzati attraverso una chat, e di notte c’è sempre almeno una o due persone, meglio se una donna non è da sola, anche per questioni logistiche legate alle idrovore e ai motori. Dopo i primi giorni di autofinanziamento, ora il carburante viene fornito loro dal consorzio di bonifica.

Finalmente, all’alba, il livello dell’acqua comincia a scendere ancora un po’ e riescono a staccare una delle due idrovore. Nonostante il progresso, sanno che la battaglia non è ancora vinta. Alle 8 del mattino, un mezzo della protezione civile della Toscana si presenta sul posto offrendo aiuto. La risposta dei volontari è unanime: “Serviva prima, ora non più. Abbiamo dovuto sbrigarcela da soli“.

La rabbia è palpabile. Molti cittadini si scagliano contro la sindaca Paola Pula, che improvvisamente si è trovata a fronteggiare una catastrofe nella sua tranquilla cittadina di provincia. Al campo base, i volontari lamentano la mancanza di idrovore da parte del Comune e si sentono abbandonati rispetto ad altre realtà colpite dall’alluvione. Un anziano di Lavezzola, visibilmente arrabbiato, si chiede come farà a fare la spesa, visto che tutti i negozi sono chiusi a causa di un’ordinanza. A Conselice, molti cittadini hanno deciso di non rispettare la misura di lasciare le case danneggiate dall’alluvione, poiché non c’è ancora nessuno che si occupi di rimuovere l’acqua. “Come facciamo ad andarcene? Chi toglie l’acqua dalle case?“.