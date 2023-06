YUn evento sorprendente ha scosso il quartiere africano di Roma. Una voragine si è improvvisamente aperta in via Santa Maria Goretti, proprio di fronte alla chiesa locale. Ciò che rende il fatto ancora più incredibile è che l’asfalto ha ceduto, inghiottendo due automobili parcheggiate ai lati della strada. Le due vetture coinvolte sono una Smart e una Volkswagen Polo, entrambe di colore argento.

Questo straordinario evento ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti, che hanno prontamente segnalato la situazione alle autorità competenti. Alcuni utenti sui social media hanno persino commentato l’accaduto con un pizzico di ironia, affermando che a Roma non si sarebbe mai trovato un buco così comodo per parcheggiare.

Non appena è stato dato l’allarme, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area. L’obiettivo primario era garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti, evitando ulteriori incidenti legati alla voragine. Una volta giunti sul posto, i vigili urbani hanno immediatamente circondato l’area per delimitarla, utilizzando segnali di colore rosso e bianco e nastri gialli in plastica forniti dal Comune di Roma.

Oltre a garantire la sicurezza dell’area, la Polizia Locale ha anche gestito la viabilità della zona interessata. La strada, via Santa Maria Goretti, è stata chiusa al traffico a partire da piazza Addis Abeba, al fine di prevenire ulteriori incidenti e consentire ai tecnici di valutare la situazione e intervenire.

L’apertura improvvisa di una voragine nel quartiere africano ha causato sorpresa e preoccupazione tra i residenti e i proprietari delle automobili coinvolte. Le notizie dell’evento si sono rapidamente diffuse sui social media, dove sono stati pubblicati numerosi avvisi per avvertire la popolazione locale dell’incidente e dei provvedimenti presi dalle autorità.

Al momento, si stanno valutando le cause dell’apertura della voragine e gli interventi necessari per ripristinare la strada in modo sicuro. È importante che le autorità competenti svolgano indagini approfondite per identificare le ragioni dell’evento e adottare misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.