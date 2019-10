Roma, Sinodo sull’Amazzonia: quando le suore ascoltano anche le confessioni

Presenti in ogni luogo, fanno “quello che può fare una donna in virtù del Battesimo“, ha spiegato suor Alba Teresa Cediel Castillo, delle Suore Missionarie di Maria Immacolata e di SS. Caterina da Siena: ad ascoltarla i convenuti al Sinodo sull’Amazzonia, in Vaticano. La religiosa vive in Colombia e, con semplicità e verità, ha potuto raccontare le difficoltà delle comunità nei villaggi amazzonici.

Le suore accompagnano gli indigeni nella vita spirituale e, se i sacerdoti non sono presenti, in caso di necessità, battezzano, si rendono testimoni dell’amore di una coppia: “molte volte – racconta la religiosa – ci è toccato ascoltare confessioni“ e, pur senza mai dare l’assoluzione, nel profondo del cuore, di volta in volta, le religiose credono che la persona, ormai morente, si sia avvicinata a Dio con l’umiltà e “che Dio Padre agisca lì“.

Papa Francesco a proposito delle confessioni

Nel sito del Vaticano, vaticannews.va, viene riportata un’intervista sulla confessione, fatta qualche anno fa a Papa Francesco. Il Papa in quell’occasione ha ricordato quanto Gesù aveva detto agli apostoli: “A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Il comando di Gesù passa necessariamente dagli apostoli ai loro successori, ossia i vescovi e i sacerdoti che collaborano con loro. Questi, agendo “in persona Christi“, sono strumenti della misericordia di Dio.

Tutto questo è bello ed ha un significato profondo, aveva detto il Papa, “perché noi siamo esseri sociali“. Papa Bergoglio, allora, aveva ricordato che se una persona non è capace di confrontarsi con il fratello quando sbaglia, non è capace nemmeno di parlarne con Dio e si finisce “per confessarti con lo specchio”, davanti a sé stessi. In quanto “esseri sociali“, aveva ribadito il Santo Padre, anche il perdono ha “un risvolto sociale, perché anche l’umanità, i miei fratelli e sorelle, la società, vengono ferite dal mio peccato“.

Accostarsi al sacerdote per la confessione, aveva affermato Papa Francesco, “è un modo per mettere la mia vita nelle mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per conto di Gesù”. Questo atteggiamento rende concreta e autentica la nostra richiesta di perdono, diversa dallo stare davanti a uno specchio. Un esempio di questa concretezza, il Papa l’ha portato citando Sant’Ignazio che, ferito in battaglia, prima di cambiar vita, “chiamò un suo commilitone, si confessò con lui”, gli disse i suoi peccati anche se il compagno, laico, non poteva assolverlo: il tutto perché stare di fronte a un altro, per la confessione, era un’esigenza.