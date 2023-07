Roma, prezioso ritrovamento a Piazza Augusto Imperatore

Roma nel sottosuolo ha molte meraviglie e sapendo dove scavare ci si può imbattere in preziosi ritrovamenti storico archeologici, è quello che è accaduto in centro a Piazza Augusto Imperatore, in special modo nel mausoleo dove si lavorava nel sito dei beni culturali da parte della sovrintendenza capitolina, scavando è venuta alla luce una testa di marmo appartenente ad una statua di donna.

Gli esperti sono al lavoro per collocare il reperto ad una data storica presumibilmente di epoca tardo romana, ma dalle fattezze sembrerebbe essere il volto di una donna con i capelli raccolti, di nome Afrodite, forse legata ad un culto degli antichi dei, il ritrovamento avvenuto alcuni giorni fa è stato mostrato con orgoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Twitter.

Si presume che dopo le analisi del caso i ricercatori porranno in un bel museo romano il prezioso reperto alla vista dei visitatori che in questo periodo sono arrivati in molti ad ammirare le bellezze capitoline nonostante le alte temperature; la testa in marmo è del periodo greco e di incredibile fattura perfettamente integra nel tempo.

I capelli della parte di statua sono raccolti da un nastro prezioso il che fa supporre che si trattasse di un personaggio di spicco, appunto una dea greca, ed era ricoperta da argilla in un basamento, si aspetta alacremente il lavoro degli archeologi di datazione e identificazione del reperto storico augusteo.

Afrodite era è, nella religione greca, la dea della bellezza, dell’amore, della generazione. Secondo una versione del mito, nacque da Urano e dalla schiuma del mare, oppure fu figlia di Zeus e Dione. Veniva anche venerata come dea che rende sicura la navigazione. Le feste “Afrodisie” erano proprie dei marinai, che la veneravano come dea sorta dal mare, al termine del loro viaggio per mare, vissute con larga partecipazione dei piaceri.