Addio a Imma Cavagnuolo, poliziotta penitenziaria stroncata da un malore improvviso a soli 45 anni. Il fatto è avvenuto durante i preparativi della sfilata del 2 giugno a Roma, dove Imma si trovava da circa tre settimane per partecipare alla Festa della Repubblica. La notizia è stata comunicata dal sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp, che ha espresso grande sgomento per la scomparsa dell’assistente capo Imma Cavagnuolo, in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Lascia un figlio di dieci anni e il marito Massimo, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Secondo quanto si è appreso dalle prime informazioni trapelate, Imma ha avuto un malore improvviso nella sua stanza dopo aver fatto colazione, cadendo a terra e battendo la testa. Nonostante il pronto intervento e il trasporto immediato in ospedale, purtroppo il suo stato di salute non è migliorato e si è concluso con la sua scomparsa.

La poliziotta penitenziaria viene ricordata per le sue doti umane straordinarie, le sue qualità professionali e il suo elevato senso del dovere. Recentemente, abbiamo assistito alla scomparsa di Giuseppe Saudella, un giovane poliziotto di soli 21 anni, deceduto durante una vacanza a Tenerife a causa di un sinistro in acqua.

Questi eventi ci ricordano quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento che ci viene donato. In questo momento di profondo dolore, l’intero personale della Polizia Penitenziaria si unisce nel cordoglio per la perdita di Imma Cavagnuolo. Le sue altissime doti umane, il suo impegno professionale e la sua dedizione al dovere rimarranno un esempio per tutti.

Alla famiglia, vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio solidale di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Imma e di lavorare al suo fianco. Che il suo ricordo sia un monito a vivere ogni giorno appieno e a valorizzare le persone che ci circondano, perché non sappiamo mai cosa il futuro ci riserverà.