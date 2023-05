Una grave vicenda si è verificata in un istituto scolastico della zona di via Portuense a Roma, coinvolgendo un ragazzino autistico di 9 anni e la sua maestra. La madre del bambino ha sporto denuncia e l’episodio ha suscitato grande indignazione. I lividi sul corpo del piccolo sarebbero stati causati dall’insegnante, secondo quanto riportato da La Repubblica. La querela è stata inoltrata alla Procura, che ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto all’interno dell’aula scolastica.

Secondo quanto riferito dal ragazzino, la maestra sarebbe solita rimproverare gli alunni utilizzando un fischietto vicino alle orecchie per spaventarli. I lividi sul corpo del bambino, invece, sarebbero il risultato di spintoni inflitti dopo che si era rifiutato di mangiare una mela. La donna avrebbe anche insultato e strattonato il bambino in diverse occasioni.

La scoperta dei lividi sulla schiena del bambino è avvenuta mentre la madre lo stava aiutando a lavarsi il 9 maggio scorso. Nonostante le domande al figlio, quest’ultimo non è stato in grado di rispondere, ma ha continuato a lamentarsi per i lividi. Solo il 17 maggio, quasi 10 giorni dopo, il piccolo è riuscito a spiegare alla madre che la maestra era responsabile dei lividi. Dopo aver rifiutato di mangiare una mela, la maestra, arrabbiata, lo avrebbe spinto contro una sedia.

La madre del bambino ha quindi deciso di confrontarsi con altri genitori per verificare la veridicità del racconto del figlio. Alcuni dei compagni di classe hanno confermato la versione del piccolo, così come una delle insegnanti di sostegno. Gli eventi risalirebbero alla ricreazione del 5 maggio scorso.

Adesso spetta ai carabinieri fare luce su quanto accaduto. Il legale della famiglia del bambino ha richiesto l’audizione protetta degli altri compagni di classe per raccogliere ulteriori testimonianze.

Questa spiacevole vicenda mette in luce l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere dei bambini all’interno delle scuole. È fondamentale che ogni segnalazione sia adeguatamente indagata e che vengano prese tutte le misure necessarie per proteggere i minori. Gli ambienti scolastici devono essere luoghi sicuri e accoglienti, dove gli alunni possano apprendere e crescere serenamente, senza timori o violenze.

È auspicabile che, in seguito a questa triste vicenda, si possano adottare misure adeguate per prevenire simili episodi in futuro e per garantire la tutela dei diritti dei bambini all’interno del contesto educativo. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto e rispettato, e noi come società dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti.