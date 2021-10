Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Si tratta di un ponte storico mi spiace molto sia divampato un incendio che lo abbia ridotto così, spero lo ricostruiscano, rappresenta il simbolo di Ostiense, il ponte dell'Industria, almeno non è di natura dolosa ma bisogna fare degli interventi strutturali all'area perchè si torni alla tranquillità e per fortuna non ci sono stati danni ai residenti.