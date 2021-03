Roma, il maresciallo dei carabinieri Arturo D’Amico muore per Covid a 54 anni

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Un altro grande uomo, professionale, umile, è stato portato via dal Covid. Il mio messaggio di cordoglio è rivolto, in questo momento, ai due figli giovanissimi e alla moglie della vittima. Rip maresciallo Arturo D'Amico e grazie per tutto quello che hai fatto in vita indossando una divisa in cui credevi fermamente.