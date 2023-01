Roma, i 5 giovani sono morti perché "giocavano alla Formula Uno": la testimonianza

Ascolta questo articolo

Sono sempre di più gli incidenti stradali che capitano sulle strade e che coinvolgono giovanissimi a causa dell’alta velocità oppure del consumo di sostanze e di alcool. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio a Fonte Nuova, in provincia di Roma, un incidente ha distrutto le vite di cinque giovani tra i 17 e i 21 anni con un ferito grave in ospedale. Un incidente in seguito al quale l’auto si sarebbe ribaltata. In base agli indizi emersi nelle ultime ore, sembra che l’incidente sia dovuto a un “gioco” terminato nel modo peggiore.

In base a quanto riferisce e racconta La Repubblica, ci sarebbe un testimone oculare che è già stato sentito dagli investigatori e che racconta che i cinque “giocavano alla Formula Uno”. L’uomo ha sentito il rombo del motore della Cinquecento, l’auto su cui viaggiavano, avendo la sensazione che fossero passati più volte da quella zona. Parla di una auto schizzata a folle velocità per due volte.

Oltre al rombo del motore, ha anche sentito il tremendo impatto per cui i tre corpi, tra cui quello di una ragazza, sono stati sbalzati fuori dall’auto, sull’asfalto. Da quando è accaduto l’incidente, le forze dell’ordine continuano a lavorare su questo caso visionando filmati, video, ecc. e la testimonianza di questo signore potrebbe essere la giusta pista per capire l’esatta dinamica.

Secondo gli investigatori, la causa principale della morte è l’alta velocità considerando che il conducente della vettura ha perso il controllo andando a 80 chilometri orari quando il limite è di 30. In seguito, l’auto avrebbe impattato con un palo dell’illuminazione e l’albero per cui si è consumata la terribile tragedia.

Nell’auto vi erano sei persone, compreso ragazzi e ragazze, sebbene l’auto sulla quale stavano viaggiando fosse omologata soltanto per quattro. Gli stessi inquirenti stanno anche cercando di capire se il sovraccarico della Cinquecento abbia scatenato l’incidente, dal momento che “La massa eccessiva dentro l’abitacolo è stata la condanna. Se fossero stati in quattro non sarebbe finita così”.