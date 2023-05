Questa mattina, 26 maggio, Papa Francesco ha dovuto cancellare tutte le udienze in programma a causa di una febbre. Nonostante non fossero previsti incontri con gruppi, il Pontefice non ha ricevuto neanche singole persone a causa del suo stato febbrile. La sala stampa vaticana ha confermato che il Papa sta male.Le condizioni di salute di Papa Francesco non sono nuove.

Lo scorso marzo, infatti, il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria causata da un virus. Il ricovero aveva preoccupato non poco, ma grazie a una Tac a cuore e polmoni non erano stati riscontrati versamenti. Dopo qualche tempo era stato dimesso.

Tuttavia, i problemi di salute di Papa Francesco non sono legati solo all’infezione di marzo. Il Pontefice ha avuto un intervento chirurgico il 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon ed ha subito un’operazione al polmone da giovane. Soffre anche di sciatalgia e di gonalgia, un dolore al ginocchio che lo costringe ad utilizzare spesso la sedia a rotelle.

Papa Francesco aveva parlato della sua salute in una intervista dello scorso gennaio, rivelandosi in buone condizioni per la sua età. Non aveva neanche preso in considerazione eventuali dimissioni, confermando la sua volontà di rimanere al suo posto il più a lungo possibile come vescovo di Roma. Tuttavia, l’ondata di critiche da parte di alcuni cardinali e vescovi di alto rango non si è affatto placata.

Papa Francesco, come ogni altro essere umano, deve fare i conti con le sue condizioni di salute che, a volte, si fanno sentire più di altre. La sua salute suscita l’affetto e la preoccupazione di milioni di persone in tutto il mondo, che pregano per lui e per il suo benessere. Fiore all’occhiello della Chiesa cattolica, il Pontefice rimane una figura di grande carisma e di valore morale in un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni.