Ascolta questo articolo

Gli attivisti ambientalisti radicali, dopo lo scempio dei mesi scorsi in cui avevano buttato, per esempio, una minestra di verdure su un dipinto di Van Gogh o chili di farina su un’opera di Andy Warhol o ancora avevano imbrattato la facciata del Teatro alla Scala di Milano, hanno ora cominciato a prendere di mira anche simboli istituzionali.

Non scoraggiati perché fortemente odiati quando hanno bloccato il traffico del Grande raccordo anulare a Roma, oggi hanno toccato nuovamentente la capitale. È successo con Palazzo Madama -risalente al secolo XVI- sede del Senato della Repubblica.

Un video testimonia l’azione di alcuni attivisti mentre, per ribellarsi all’uso di combustibili fossili, spruzzano della vernice rosa sui muri e sul portone d’ingresso dello storico palazzo.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine fa sì che uno di loro venga bloccato pressoché immediatamente, un altro sia obbligato -messo di faccia al muro- a lasciar cadere la bomboletta, per un totale di ben cinque fermati accompagnati in questura a Roma per essere identificati e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

Le rivendicazioni stanno tutte in alcune frasi urlate ai microfoni a distanza durante il fermo: “Il consigliere scientifico del governo britannico dice che abbiamo circa due anni per definire il destino dell’umanità” e ancora: “Sono i governi e le istituzioni ad avere il potere decisionale per avviare una transizione energetica effettiva, per modificare e regolare le produzioni di energia e di beni e il sistema dei trasporti, per arginare concretamente le cause della crisi climatica… Se vogliamo avere una possibilità dobbiamo unirci in azioni dirette, ribellandoci al destino che il potere di pochi ha disegnato per noi“.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parla di atto vile che offende le istituzioni e a tal proposito decide di convocare una riunione d’urgenza sull’argomento per domani. Intanto, le indagini sono svolte dalla Digos di Roma e dai carabinieri.