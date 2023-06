La storia di Marco Di Gregorio, 47 anni, è un esempio di solidarietà, ma anche di indifferenza. Con il cuore che batteva a soli 50 battiti al minuto, Marco si sentiva privo di forze, mentre la solidarietà sembrava essere un concetto astruso. Il mondo intorno a lui era stato inghiottito da indifferenza e pregiudizi. Mentre giaceva disteso sul marciapiede, quasi incosciente, ha sentito le grida di gente che lo insultava con epiteti come “brutto tossico“. Ha udito ragazzi che ridevano mentre suggerivano di fare un video per poi metterlo online. Per oltre un’ora, ha sentito quelle voci in lontananza e i passi che si allontanavano sempre di più.

“Potrebbe essere pericoloso, andiamocene“, è stata la frase di una giovane coppia che ha deciso di allontanarsi da lui. C’erano anche coloro che lo etichettavano come un senzatetto o uno sbandato. Ma poi è arrivato l’angelo. “Una donna mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto, se poteva chiamare il 118, e ho fatto segno di sì“.

L’incubo stava per finire: le sirene dell’ambulanza, l’aiuto fondamentale dei soccorritori e poi un’altra voce che chiamava aiuto. “Marco! Marco! Resta con me”. “Mi sono svegliato mentre mi stavano facendo una tac cerebrale, l’operatrice mi chiedeva di rimanere sveglio e gridava con forza il mio nome“.

Oggi, Marco Di Gregorio sta bene, ma non dimentica chi lo ha ignorato e, soprattutto, chi lo ha salvato. Desidera ardentemente trovare e ringraziare quella donna, l’unica persona che si è fermata per prestargli soccorso, ma non sa chi sia. Pertanto, ha lasciato un foglio scritto a mano appeso su un muro vicino a una tabaccheria, il luogo in cui si è sentito male. “Vorrei ringraziare di cuore il passante che, tra la mezzanotte e l’1:30 del 9 giugno, ha chiamato il 112 per prestarmi soccorso. Sono rimasto a terra per più di un’ora a causa di un malore improvviso e sono stato salvato. Per favore, chiamatemi“. L’appello è stato affisso nel quartiere Massimina, dove Marco risiede. “È davvero importante per me ringraziare quell’angelo. Se non fosse stato per lei, oggi non sarei qui e i miei due figli non avrebbero più il loro papà“.

Marco ripercorre quel terribile evento nella sua mente. “Vivo da solo, avevo appena salutato la mia compagna al telefono, erano circa le 23:45. Ho iniziato a sentirmi male e ho pensato che avrei dovuto prendere un po’ d’aria, così sono sceso in strada. La mia condizione è peggiorata e ho cercato di raggiungere un tabaccaio con una macchinetta automatica: pensavo che qualcuno potesse passare e aiutarmi“. Proprio in quel punto, Marco è caduto per il malore, ha battuto la testa e ha perso i sensi. È rimasto disteso sul marciapiede per più di un’ora.

“È stato terribile sentire quelle voci che mi disprezzavano senza nemmeno conoscermi. Non bevo, non fumo, sono anche un donatore di sangue. La mia storia serve a far capire che non si può ignorare una persona che sta male“. Infatti, Marco non è solo un donatore di sangue, ma ha anche seguito corsi di primo soccorso e non ha mai esitato ad aiutare chi ne aveva bisogno.

Prova rabbia nei confronti di coloro che lo hanno denigrato e una gratitudine immensa non solo verso la donna che ha chiamato i soccorsi. “Ringrazio infinitamente gli operatori del 118, sono stati gentilissimi e bravissimi, così come i medici dell’Ospedale Aurelia, dove sono stato portato e mi hanno diagnosticato una sincope“.