A Fiumicino, un uomo di circa 50 anni ha cercato di rapire un bambino di 8 anni in pieno giorno, in una via trafficata. L’uomo si è fermato davanti a un’abitazione, e ha cercato di caricare frettolosamente il bambino nella sua auto. Il piccolo fortunatamente ha avuto la forza di reagire, colpendo l’aggressore con dei calci, riuscendo a fuggire dalla sua presa. Dopo che il fanciullo è riuscito a scappare, l’uomo si è dileguato velocemente, facendo perdere le proprie tracce. Ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’intera vicenda, setacciando la zona in cerca di indizzi e parlando con chi era in zona durenta la vicenda.

Il bambino e la madre hanno raccontato agli inquirenti di come, nella giornata di sabato 22 aprile, intorno alle 10 di mattina, un’uomo si era appostato con la propria auto in via Arsia a Fiumicino. L’uomo ha osservato per diverso tempo un bambino che stava giocando nel giardino di un’abitazione. Successivamente, il 50enne ha parcheggiato la propria auto nella medesima via, e si era introdotto nel giardino della villetta a pianterreno, proprio dove il bambino era presente.

Il 50enne, in una manciata di secondi, ha preso per un braccio il fanciullo, cercando di trascinarlo fuori dal giardino dell’abitazione,e di caricarlo nella sua vettura nel modo più veloce possibile. Tuttavia, quando entrambi erano giunti vicino all’auto dell’aggressore, il bambino è riuscito a divincolarsi dalla presa dell’uomo e a fuggire, merito grazie a una probabile scarica di adrenalina dovuta dal panico e dalla paura del momento.

Fuggendo, il bambino ha gridato aiuto, rifugiandosi immediatamente nella sua casa. L’uomo, non riuscendo nel suo intento, si è dato velocemente alla fuga. Nel mentre la madre ha intravisto l’uomo che aveva afferrato per il braccio il figlio, descrivendo che l’uomo ha un cinquantina di anni circa.

Sul caso di tentato rapimento indagano gli inquirenti della polizia di Fiumicino, che hanno già sentito il bambino e la madre, e stanno cercando di capire chi possa essere l’uomo. L’uomo è riuscito a fuggire, ma le indagini sono in corso, nella speranza che un’individuo così pericoloso possa essere fermato subito.