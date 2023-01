Ascolta questo articolo

Una attività alquanto normale e consueta in una stazione ferroviaria, ovvero un viaggiatore che fa un biglietto al distributore automatico si trasforma in tragedia. Questa storia arriva da Roma e ha per protagonista una giovane 24enne di origine israeliana che, mentre sta facendo il biglietto presso la biglietteria automatica, viene aggredita e accoltellata e il suo aggressore è ora in fuga. Il caso è ora al vaglio della Polfer che sta cercando di capire cosa sia accaduto.

Le condizioni della giovane sono alquanto serie e ora si trova al Policlinico della capitale dove ha riportato ferite da arma bianca che le hanno causato lacerazioni al fegato a seguito delle quali è stata anche sottoposta a un intervento di radiologia interventistica, lesioni al polmone, anche se meno gravi. La prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono, al momento, stabili.

L’indagine è ora affidata alla Polfer che sta vagliando i vari filmati come uno che sta diventando virale sui social che mostrerebbe quanto successo. Nel video che è stato pubblicato da un utente e ripreso da una telecamera della stazione si vede la scritta Termini, quindi il luogo dell’aggressione, la data del 31 dicembre e l’orario intorno alle 21.45.

Nelle riprese dei filmati si vede anche un uomo di corporatura magra che indossa qualcosa di scuro, con cappello con visiera e molto probabilmente una mascherina sul viso che ha in mano una busta di colore blu. La persona aggredita indossa uno zainetto di colore rosso e sarebbe stata aggredita alle spalle dal momento che è intenta a controllare qualcosa di fronte a lei.

L’aggressore, prima la stringe al collo per poi sferrarle un fendente. La scaraventa a terra e lei prova ad alzarsi e colpirlo, ma l’uomo la colpisce nuovamente con la mano destra. A quel punto, la giovane, prova nuovamente ad alzarsi tenendosi l’addome con la mano e l’uomo si dà alla fuga nella direzione opposta della vittima. Si sta anche cercando di capire se le telecamere di sorveglianza all’interno della stazione abbiano ripreso l’aggressione.