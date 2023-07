Ritrovato nel fiume Po un cranio del Paleolitico

Oggi in Italia è stata fatta una scoperta senza precedenti da parte degli studiosi dell’Università di Paleontologia dell’università di Parma e sindaco che definisce il ritrovamento fortuito, un cranio appartenente all’epoca dell’homo Sapiens risalente al Paleolitico è stato infatti rinvenuto nei fondali del fiume Po in località Monticelli D’Ongina vicino a Piacenza.

Tutta la storia delle migrazioni dell’uomo primitivo farebbe supporre che si sia spinto fino alla Bassa Padania quindi, mentre si occupava di birdwatching il paleontologo racconta che si sarebbe ritrovato davanti all’osso parietale e occipitale dell’uomo sapiens, sono scattate subito le ricerche in laboratorio dove si costruisce la storia.

Verrà esposto nel Museo di storia naturale dell’Università di Parma dove verrà studiato per risalire al sesso, l’età e dedurre la vita che ha condotto e che lo ha spinto dall’Africa all’europa, il fiume Po è in secca vicino alla confluenza con il fiume Adda, dovuto alla siccità e molti reperti storici antichi sono riaffiorati, il teschio è stato denominato Acamar dal nome di una stella.

Gli ultimi ritrovamenti di homo Sapiens sono avvenuti in Grecia nel Peloponneso e questo è di particolare importanza storico artistica perchè il primo avvenuto in Italia, la scoperta è avvenuta a settembre 2022 ma per poterla ufficializzare sono stati fatti tutti i rilievi sul sito ed in laboratorio del caso.

L’homo Sapiens scoprì il fuoco, e sapeva procacciarsi il cibo, era più evoluto dell’uomo di Neanderthal, da qui il nome sapiente, viveva in Africa circa 200000 anni fa, ora gli scienziati dovranno studiare il motivo per cui si sia spinto fino in Europa in alta Italia e studiarne tutta la migrazione storica.

Allo studio lavoreranno, insieme al Museo Paleontologico di San Daniele Po anche la Soprintendenza e le università di Parma, Bologna e Milano. Siamo tutti eccitati da questa nuova scoperta ed andiamo ad ammirarlo subito noi amanti di Indiana Jones, che non abbiamo bisogno di andare fino in Marocco perchè il nostro Paese è pieno di queste perle di ritrovamenti.