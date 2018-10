Ristorante di Milano offre gratis sushi in cambio di like

Le strategie di marketing sono in continua evoluzione. Così le tecniche pubblicitarie si adeguano ai tempi e usano i social network per promuove attività, servizi e prodotti.È il caso di un ristorante milanese che per promuoversi ha deciso di offrire gratis il sushi in cambio di 100mila like attraverso i social network e, in particolare, Instagram.

Il ristorante sarà inaugurato oggi, 11 ottobre, e come dicono gli stessi proprietari “Si accettano followers”.

L’idea promozionale: i like si trasformano in moneta

L’idea è di Matteo e Tommaso Pittarello, due fratelli padovani che hanno una catena di sushi-bar chiamata “This is not a sushi bar”.

Così i fratelli Pittarello hanno commentato la loro idea e strategia: “Vogliamo che i clienti giochino con noi e si sentano partecipi del nostro progetto“. In questo modo, i due giovani imprenditori padovani intendono attirare l’attenzione degli influenzer e dei blogger. L’obiettivo principale, per i due fratelli sono le sponsorizzazioni sul web; infatti, se la loro strategia si dimostra vincente potranno ottenere “sponsorizzazioni sui canali che oggi rendono meglio: i social network in generale, e in particolare Instagram”.



Per poter mangiare gratis, i clienti devono scattare una foto al pranzo che ordinano e postarla sui propri social. La foto deve essere accompagnata dall’hashtag #thisisnotasushibar e dal tag del ristorante @thisisnotasushibar. Una volta consumato il pasto, il ristorante fa il conto dei like che ha ricevuto la foto. In base ai like viene consegnato il conto. Da 1.000 a 5mila follower si avrà un altro piatto gratis rispetto a quello già ordinato; da 5mila a 10mila due piatti; da 10mila a 50mila quattro piatti; da 50mila a 100mila ad otto; con 100mila like il pasto è interamente offerto.

In occasione dell’inaugurazione del ristorante milanese hanno pensato a questa strategia promozionale che non si estende, però, agli altri ristoranti della catena. Sono esclusi dall’offerta alcuni piatti e le bevande.