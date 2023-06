Rinuncia alla vittoria per aiutare l’avversario, il gesto sportivo di un 11enne

Una bellissima storia di solidarità e spirito sportivo arriva da una gara di corsa alla quale partecipavano dei giovanissimi esordienti, durante la quale il gesto di un bambino di 11 anni ha dimostrato come il giovane abbia già interiorizzato una delle più importanti basi dello sport, cioè il rispetto nei confronti dell’avversario.

La vicenda si è svolta nel pomeriggio della scorsa domenica, durante una gara di atletica a Lucca. È qui che si è svolto il Meeting internazionale città di Lucca, una manifestazione inserita dalla Fidal nel Progetto Meeting 2020+, nella quale alcune delle più grandi stelle dell’atletica internazionale si sono confrontate, facendo spettacolo per oltre 1500 spettatori, sulla pista e sulle pedane del Campo Scuola Moreno Martini.

L’evento è stato anticipato dal XIII Gran Galà Degli Esordienti, durante il quale a partire dalle 14:00 giovanissimi atleti non professionisti si sono confrontati nell gare di Biathlon con 50 metri e 400 metri per i bambini di livello A e Biathlon con 50 metri e salto in lungo per quelli di livello B e C.

Proprio durante il Biathlon dei 400 metri, due ragazzini si trovavano negli ultimi metri della competizione, una delle ultime batterie della gara. Due giovanissimi hanno staccato gli altri, lanciandosi verso la volata finale e guadagnandosi un buon vantaggio sulla competizione, lasciata alle spalle.

Uno dei giovani indossava la maglia blu della Virtus Lucca, mentre l’altro vestiva il colore rosso dell’Atletica Massarosa. A circa 80 metri dal traguardo, i due si sono agganciati, e ad avere la peggio è stato il giovane in maglia rossa, che è caduto a terra dopo l’impatto. Anziché avanzare verso la vittoria, l’11enne della Virtus Lucca è tornato indietro ed ha aiutato l’avversario a rialzarsi, davanti agli applausi della tribuna. A trionfare nella gara è stato poi un terzo bambino, di Livorno, con una importante rimonta.