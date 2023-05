Una notizia disperata che ha sconvolto Rimini ieri, quando una transessuale brasiliana di 36 anni è morta cadendo dal sesto piano di un residence in via Cariddi, traversa di viale Regina Elena. La donna ha subito un volo di circa dieci metri ed è deceduta sul colpo. La notizia ha subito fatto il giro dei media e del web, generando grande commozione e indignazione in città.Alla scena del disperata evento sono accorsi immediatamente l’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Rimini e del nucleo investigativo del comando provinciale.

Il corpo senza vita della 36enne è stato trovato sull’asfalto in corrispondenza del balcone dell’appartamento al sesto piano che aveva preso in affitto e nel quale – stando a quanto emerso – pare esercitasse la prostituzione.In questa fase, non è esclusa nessuna ipotesi su come sia avvenuta la disgrazia. Gli inquirenti, infatti, stanno esplorando diverse piste, dalla possibilità del suicidio a quella di una caduta accidentale, avvenuta magari sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, fino ad arrivare all’ipotesi di omicidio. Per fare chiarezza sulla vicenda, verrà disposta l’autopsia, che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica di quanto successo.

Ciò che è certo è che la 36enne era quasi completamente nuda, fatta eccezione per una canottiera. Inoltre, stando ai primi accertamenti, la traiettoria della caduta non risulterebbe compatibile con la decisione di gettarsi volontariamente dal terrazzo, come ipotizzato inizialmente. La donna presentava anche dei tagli precedenti alla caduta.

Gli inquirenti hanno anche indagato sulle possibili persone presenti nell’appartamento. Al loro arrivo, infatti, non hanno trovato nessuno nell’appartamento della donna, nonostante inizialmente si erano diffuse voci sulla presenza di un’altra persona.

Tuttavia, dopo aver sentito diversi testimoni, inclusi alcuni turisti e persone residenti nella zona, uno dei quali ha raccontato di non aver sentito nulla nei momenti immediatamente precedenti alla disgrazia, gli investigatori stanno esplorando anche l’ipotesi che la donna si trovasse da sola nell’appartamento.

Intanto, la notizia del decesso della 36enne ha suscitato grande commozione in città. Molti cittadini hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza alla famiglia e agli amici della donna, chiedendo giustizia per quanto accaduto. La vicenda, inoltre, ha riaperto il dibattito sulla tutela dei diritti delle persone transgender e delle prostitute, che spesso subiscono violenze e discriminazioni.