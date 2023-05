Rifugiato ucraino fuggito dalla città di Kherson, distrutta dai bombardamenti, muore in un incidente

Myroslav Ribalko, conosciuto da tutti come “Slav“, aveva lasciato Kherson a causa dei bombardamenti russi che avevano colpito la sua città. Dopo la sua fuga, questo giovane di 31 anni era stato accolto nella famiglia del pastore della Chiesa evangelica a Madone. Sabato 6 maggio, Slav è morto a causa di un tragico incidente in bicicletta.

La sua storia inizia quando Myroslav Ribalko è fuggito dalla sua città natale, Kherson, nel febbraio dell’anno precedente. I bombardamenti incessanti e devastanti non gli hanno lasciato altra scelta che cercare rifugio altrove.

È arrivato a Milano, dove è stato accolto dai volontari della Chiesa evangelica di Capriate San Gervasio, che si occupavano di distribuire cibo alle persone senza dimora presso la stazione Centrale. Il pastore Emanuele Manticello ha raccontato di come, venuto a conoscenza della storia di Slav, la sua famiglia abbia deciso di accoglierlo.Tuttavia, il 25 aprile scorso, Myroslav aveva subito un terribile incidente mentre stava pedalando in bicicletta. Aveva battuto fortemente la testa , e le sue condizioni stavano peggiorate rapidamente ogni giorno.

Il 6 maggio, sabato, è stato dichiarato clinicamente morto.Slav, nato a Kiev, aveva trascorso la sua infanzia in un orfanotrofio a Kherson. Una volta a Madone, una piccola città in provincia di Bergamo, tutti lo conoscevano come Slav. Il pastore della Chiesa evangelica e sua moglie si prendevano personalmente cura di lui e l’avevano ormai accolto come un membro della famiglia. Era talmente legato a loro che, secondo chi lo conosceva, li chiamava mamma e papà. Il pastore Manticello ha ricordato come abbiano aiutato Slav a ottenere il permesso di soggiorno e a lavorare nell’impresa edile di famiglia.

