Rifiuti statunitensi sulle spiagge pugliesi: il mistero dell’inquinamento marino

Continuano ad arrivare, sulle splendide spiagge della Puglia e della Sicilia, rifiuti provenienti dagli Stati Uniti che non sono commercializzati in Italia. Secondo il gruppo Archeoplastica, attivo su Instagram e impegnato nella sensibilizzazione sull’inquinamento del mare, questi rifiuti sarebbero “persi” da navi e portaerei statunitensi che solcano il Mediterraneo. Un grande mistero avvolge la Puglia e le sue coste, per il quale ancora non si è riusciti a trovare una risposta certa.

Negli ultimi giorni, infatti, su vaste aree costiere sono stati scoperti grandi quantitativi di oggetti, tutti di plastica e di forma cilindrica, che si rivelano essere saliere e provengono dagli Stati Uniti. Ad occuparsi della raccolta di questi rifiuti è stato Enzo Suma, fondatore di Archeoplastica, un progetto finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza sull’inquinamento dei rifiuti spiaggiati e promotore di giornate di pulizia collettiva.

Gli operatori di Archeoplastica sostengono che questi oggetti non siano stati dispersi in mare in un’unica occasione, poiché da oltre un anno, ad ogni mareggiata, ne vengono trovati molti tra la sabbia. Ora ci si chiede da dove provengano e se siano stati scaricati intenzionalmente o per errore. Una delle ipotesi più accreditate riguarda il possibile coinvolgimento delle navi militari e delle portaerei statunitensi che, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, hanno intensificato la loro presenza nel Mediterraneo centrale e orientale. Questa ipotesi è supportata da numerosi indizi.

Questa vicenda è stata preceduta da un altro evento molto singolare ed evocativo. Infatti, come documentato dagli stessi membri di Archeoplastica sulla loro popolare pagina Instagram, durante i mesi invernali il mare della Puglia ha restituito una quantità incredibile di rifiuti, tutti provenienti dagli Stati Uniti. Sulle spiagge sono stati ritrovati decine di contenitori di caramelle gommose, confezioni di pop tarts al curry, pacchetti di mais tostato, bombolette spray di condimento al formaggio americano e al cheddar, vasetti di ravioli al sugo della Boyardee e buste di carne secca affumicata di manzo statunitense, solo per citarne alcuni.

Negli ultimi mesi, gli operatori e i seguaci di Archeoplastica hanno addirittura rinvenuto 300 bottiglie di ketchup americano sulle spiagge della regione. Queste bottiglie sono state trovate ovunque: dalle coste di Brindisi a quelle di Lecce, dalla costa ionica di Taranto a quella adriatica di Bari. Sono state inviate foto di questi prodotti all’organizzazione persino da Ancona, nelle Marche. Le bottiglie, tutte provenienti dalla stessa azienda, sono contrassegnate da un codice a barre che inizia con la lettera “O“, dimostrando che i prodotti sono stati confezionati negli Stati Uniti. Alcune bottiglie sono vuote, altre contengono ancora il prodotto e molte sono scadute da poco tempo.

Ma non è finita qui: sono stati recuperati anche sacchi di juta con la scritta “Caffe” su spiagge diverse. All’interno di uno di questi sacchi c’erano molti prodotti provenienti dagli Stati Uniti: the alla pesca, maionese, caramelle, salse per condimenti, salviette, detersivi e ancora bottiglie di ketchup (diverse da quelle menzionate in precedenza).

Ci sono molti interrogativi su questa questione e Archeoplastica è l’organizzazione che cerca di fornire possibili risposte. “Queste navi militari sono come delle vere e proprie città galleggianti, e a bordo non mancano certo le scorte di prodotti di ogni genere“, ha sottolineato il fondatore Suma, convinto che l’ipotesi più plausibile sia quella della dispersione da parte di una portaerei. In alternativa, potrebbe trattarsi di un carico perso da una nave mercantile o di rifiuti scaricati in mare da una nave da crociera statunitense. Oltre a tutta questa spazzatura, l’enigma rimane ancora irrisolto.