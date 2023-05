Rider di Deliveroo insultato e schiaffeggiato per una consegna da 3,77 euro

Giuseppe Di Maggio, un rider di 45 anni, ha avuto il coraggio di condividere la sua inquietante esperienza con il pubblico. Dopo essere stato vittima di un’aggressione durante una consegna per Deliveroo, Di Maggio ha raccontato il suo drammatico incontro con un episodio di violenza, che lo ha sconvolto,e messo in luce le sfide che affrontano i lavoratori del settore delle consegne a domicilio.

La situazione è degenerata quando una cliente ha rifiutato di scendere per ricevere la consegna, minacciandolo di segnararlo sulla piattaforma e offendendolo pesantemente. In seguito il fidanzato della cliente ha infierito ulteriormente, con frasi come ” muori pezzo di m…”. A quel punto l’uomo avrebbe colpito il rider con diversi schiaffi e spintoni. L’incontro si era trasformato in una spirale di minacce, insulti e aggressioni, con Di Maggio che riesce a divincolarsi e ad andare via, mentre il fidanzato era intenzionato a inseguirlo.

Nonostante Di Maggio abbia prontamente chiesto aiuto all’assistenza di Deliveroo, ha ricevuto una risposta che lo ha lasciato solo e inascoltato. L’azienda ha sottovalutato la gravità dell’incidente e ha negato al rider il supporto necessario per tutelarsi dall’aggressione, dimostrando una mancanza di attenzione verso la sicurezza dei propri dipendenti. Per non avere problemi con Deliveroo, e poter guadagnare, il rider era costretto a completare quella consegna.

Per preservare la sua incolumità, Di Maggio ha dovuto lasciare i sacchetti nell’androne dell’abitazione della cliente,e allontanarsi immediatamente dal luogo dell’aggressione. Tutto questo per completare la consegna e guadagnare un importo di 3 euro e 77 centesimi. Successivamente il povero rider ha chiesto alla piattaforma i dati della cliente per denunciarla, ma per regolamento interno l’azienda non gli ha comunicato i dati per motivi di privacy.

Un grido di giustizia: l’appello del sindacato Uiltucs

Il sindacato Uiltucs, che rappresenta gli interessi dei rider, ha risposto con forza all’incidente, richiamando l’attenzione su una gestione del lavoro che mette a rischio la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Il sindacato esorta Deliveroo a prendere provvedimenti immediati per proteggere i diritti dei suoi dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e il supporto necessario in situazioni di emergenza.