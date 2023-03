Ricoverata a 10 mesi per una grave ferita alla testa: "È caduta" dicono genitori, mentre la polizia indaga

Hanno portato la figlia al pronto soccorso con una grave ferita alla testa, così preoccupante da rendere necessario un trasferimento urgente ed un intervento chirurgico, dicendo che la bambina, di soli 10 mesi, era caduta. Una versione che però non ha convinto i sanitari, che hanno allertato la polizia e dato così il via ad un’indagine sulla vicenda.

Il fatto è avvenuto a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove nella notte tra sabato e domenica due persone di origine straniera e residenti a Montecatini hanno portato la loro bambina presso il pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. La piccola presentava una importante ferita alla testa, giustificata secondo i genitori da una caduta.

Le condizioni della bambina sono apparse subito come abbastanza gravi, e mentre i sanitari iniziavano le cure della bambina, in parallelo hanno allertato gli agenti di Polizia per indagare su cosa abbia effettivamente portato alle gravi ferite riportate dalla neonata. Le lesioni riscontrate erano talmente preoccupanti da rendere necessario un trasferimento a Firenze.

Alle cinque di notte la bambina è stata quindi trasferita in codice rosso da Pistoia all’ospedale pediatrico Meyer del capoluogo toscano, dove è stata operata alla testa. La bambina si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione del noto nosocomio per minori di Firenze. Fonti ospedaliere riportano che l’intervento è andato bene, e che le sue condizioni di salute sono stabili.

La Polizia di Stato sta nel contempo svolgendo le dovute indagini per capire come la piccola si sia procurata ferite tanto gravi, ma sulla vicenda è mantenuto il più stretto riserbo, data sia la giovanissima età della bambina che le sue condizioni, ancora gravi. Sarà loro compito stabilire se le lesioni siano dovute veramente ad una caduta, come riportato dai genitori, oppure se ci sia una causa diversa.