Ribaltamento del trenino turistico a Eraclea: 14 persone coinvolte

Lunedì sera intorno alle 22, un vagone del trenino si è ribaltato durante il suo giro nel centro turistico di Eraclea. Non si segnalano feriti gravi tra le persone coinvolte, ma la paura è stata particolarmente sentita per i bambini presenti a bordo.

I vigili del fuoco e il personale del Suem sono intervenuti immediatamente, fornendo assistenza medica e trasportando i feriti in ambulanza. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma sembra che il vagone si sia piegato di lato e si sia ribaltato per cause sconosciute.

È stato il conducente del trenino a prestare i primi soccorsi ai passeggeri, molti dei quali erano genitori accompagnati dai loro bambini. L’arrivo dei vigili del fuoco da San Donà di Piave e delle autoambulanze del Suem ha contribuito a gestire la situazione e ad alleviare il panico.Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno indagando sulla situazione per determinare le cause dello sbilanciamento del vagone. Si sta valutando la possibilità che il mezzo abbia incontrato un’asperità improvvisa della strada, ma ancora non ci sono conclusioni definitive.

Nonostante l’evento, fortunatamente la maggior parte delle persone ha riportato solo alcune contusioni di lieve entità. Ciò non toglie che l’esperienza sia stata negativa, soprattutto per i bambini, i quali hanno vissuto momenti di panico. È importante sottolineare che il personale medico e di soccorso è intervenuto prontamente, garantendo un’assistenza tempestiva ai passeggeri coinvolti.

L’incidente al trenino turistico di Eraclea sottolinea l’importanza della sicurezza nel settore dei trasporti turistici. È fondamentale che i mezzi utilizzati per il trasporto di passeggeri, soprattutto quando sono coinvolti bambini, siano sottoposti a controlli regolari e che il personale abbia la formazione adeguata per gestire situazioni di emergenza. Inoltre, è indispensabile effettuare indagini approfondite su ogni incidente al fine di prevenire future situazioni.