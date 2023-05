Rezzato, temporale provoca il cedimento dell’argine del Naviglio Grande

Ieri sera, nella regione Lombardia, il maltempo si è fatto sentire con tutta la sua forza, causando danni e disagi in molte zone della zona. La perturbazione proveniente dall’ovest ha colpito soprattutto la fascia di pianura nel Bresciano e sulle Prealpi centro-occidentali, provocando allagamenti e smottamenti. In particolare, i comuni di Nave e Caino sembrano essere stati i più colpiti, con il fiume Garza ingrossato dalla pioggia e un terrapieno che ha ceduto causando una cascata di fango e terra lungo la strada.

Nel comune di Rezzato, invece, l’acqua ha fatto crollare un tratto dell’argine del Naviglio Grande, provocando la caduta di due auto parcheggiate in un’area commerciale di via Garibaldi. Fortunatamente, non c’erano persone a bordo delle vetture, quindi non ci sono stati feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per transennare l’area e presidiare la zona.

Anche a Brescia non sono mancate le difficoltà causate dal maltempo: cinque sottopassi della città sono stati allagati e quattro di questi sono stati riaperti dopo qualche ora. Tuttavia, due persone sono rimaste bloccate con l’auto in panne sotto un cavalcavia e gli agenti della polizia locale hanno dovuto intervenire per portarle in salvo. Le conseguenze del maltempo sono state molteplici e, nonostante l’intervento delle autorità locali, la circolazione è stata fortemente compromessa in molte zone della Lombardia.

Ci auguriamo che le operazioni di ripristino e bonifica possano essere eseguite nel più breve tempo possibile per minimizzare i disagi per la popolazione. Questa situazione ha creato infatti caos e confusione tra i residenti, che si sono ritrovati spiazzati e impreparati di fronte ad una situazione tanto inaspettata quanto devastante.

Inoltre la presenza di acqua stagnante ha favorito la proliferazione di insetti e malattie, mettendo a rischio la salute di tutti. In questo contesto difficile, è necessario che le autorità competenti si attivino tempestivamente e mettano in atto tutte le misure necessarie per far fronte alle esigenze della popolazione colpita da questo fenomeno meteorologico.