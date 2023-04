Rendimento accademico minore delle aspettative: giovane si toglie la vita

“La mia vita inconcludente e inutile”. Queste sono state le parole che un ragazzo, studente universitario a Chieti, ha lasciato alla famiglia prima di togliersi la vita nelle scorse ore nella sua abitazione di Chieti Scalo. A ritrovare il corpo del giovane, ormai esanime, è stata la sorella, che ha allertato immediatamente i sanitari del 118. Per il giovane comunque non vi era più nulla da fare, in quanto era già morto. Il ragazzo è stato trovato impiccato. Da quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il ragazzo era residente a Manduria, in provincia di Taranto, ma originario di Oria, in provincia di Brindisi.

Secondo quanto si è appreso i motivi del gesto sono da ricondursi a delle delusioni in ambito accademico, il ragazzo infatti non avrebbe dato degli esami e avrebbe mentito ai suoi genitori. Forse preso dai sensi di colpa ha deciso di compiere l’estremo gesto: un dramma che ha scosso le due comunità pugliesi, ma non solo, anche la stessa comunità accademica di Chieti.

Il biglietto di addio

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. La sorella viveva nell’abitazione con lui e ha fatto la macabra scoperta quando è rientrata a casa. Il giovane avrebbe quindi lasciato un biglietto di addio in cui spiegava le motivazioni del gesto.

“La notizia del suicidio dello studente di Medicina nel nostro ateneo, ci lascia attoniti e sgomenti. Leggiamo espressioni tragicamente familiari: “ritardo con gli esami”, “mentire ai genitori”, “inadeguatezza”. La coscienza ci impone di denunciare un meccanismo che continua a mietere vittime. Nel nostro piccolo, come pastorale universitaria, incontriamo le fragilità di tanti universitari che chiedono aiuto, provando a offrire amicizia, sostegno, preghiera reciproca. Sono questi i puntelli che sostengono il cammino universitario, inteso non come una scalata verso il successo a tutti i costi, ma come occasione di vita, di crescita, di formazione integrale dell’uomo, comprese le sue fragilità” – questo il commento della Pastorla Universitaria di Chieti.

Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Oria, Maria Luisa Carone. “Il nostro cuore è pieno di dolore e si stringe alla famiglia dello studente universitario” – queste le parole della sindaca della cittadina brindisina. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del giovane non sono state rese note.