Scandalo a Capo Colonna, Trani: una coppia non ha saputo controllare la propria passione e ha consumato un rapporto passionale in pieno giorno sulla spiaggia. Ciò che non si sarebbero mai aspettati è che la loro audace performance finisse sulla pagina Facebook del sindaco locale, accompagnata da un commento sarcastico: “Forse avete un po’ esagerato“.

Nonostante le decine di persone presenti, la coppia sembrava completamente priva di timore e si è lasciata andare senza inibizioni. Mentre alcuni spettatori sono andati via, altri hanno deciso di riprendere la scena e il video si è diffuso rapidamente in rete.

Un fotogramma del video, con i volti oscurati, è stato condiviso su Facebook anche dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Il primo cittadino ha scritto: “Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili, avevamo pensato di creare nuovi luoghi di incontro. Forse, però, avete un po’ esagerato“.

La scelta del sindaco di commentare l’episodio con sarcasmo ha diviso l’opinione dei cittadini, anche sui social network. Tra i commenti al post di Bottaro, alcuni chiedono l’identificazione dei protagonisti del video al fine di denunciarli per atti osceni in luogo pubblico. Altri, invece, sottolineano lo stato di abbandono e degrado in cui versa la maggior parte della città.

Curiosamente, alcuni utenti ammettono di aver cercato di vedere il filmato proprio dalla pagina del sindaco. Nell’immagine condivisa, essendo tratta da un video, appare il simbolo “play”. C’è persino chi ironizza sul fatto che per vedere il video completo ha dovuto visitare il profilo Facebook di un ex sindaco, sottraendo così questa opportunità alle opposizioni.

L’episodio ha scatenato un dibattito acceso sul ruolo delle istituzioni nel mantenere l’ordine pubblico e sulla necessità di migliorare la fruibilità e l’attenzione alle spiagge e ai luoghi. Mentre alcuni sostengono che il sindaco avrebbe dovuto adottare un tono più serio nella sua reazione, altri difendono il suo approccio sarcastico, ritenendolo una forma di denuncia nei confronti della mancanza di rispetto delle norme e della degradata situazione della città.

È evidente che questo episodio lascia un’immagine poco lusinghiera per Capo Colonna e pone l’accento sulla necessità di promuovere una maggiore responsabilità e consapevolezza dei propri atti all’interno della comunità. Mentre si attendono eventuali provvedimenti legali nei confronti della coppia, resta da vedere se l’incident spingerà l’amministrazione comunale a prendere iniziative più concrete per migliorare la situazione e riportare la spiaggia di Capo Colonna alla sua originaria bellezza e tranquillità.