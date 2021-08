Pompieri ausiliari, nella cittadina di Ragusa, creavano roghi per giustificare gli interventi della squadra, simulare richieste di soccorso al 115 e percepire l’ingiusta indennità di 10 euro all’ora per ogni emergenza, secondo le ricerche condotte della Procura di Ragusa. E’ questa l’accusa contestata dalla Polizia di Stato di Ragusa ai 15 volontari dei Vigili del Fuoco, in servizio nel distaccamento di Santa Croce Camerina, indagati per truffa, falso allarme alla sala operativa e incendio doloso.

Dalle indagini della squadra mobile è emerso che il capo del gruppo, ora agli arresti domiciliari, durante il proprio turno si assentava per recarsi con il suo furgoncino ad appiccare incendi, per poi uscire con l’autobotte, grazie alla complicità dei colleghi, e spegnere le fiamme in modo da percepire le indennità dallo Stato.

Le investigazioni sono state avviate da una segnalazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, il quale aveva notato delle anomalie sul numero di interventi effettuati da una squadra rispetto alle altre, e nelle intercettazioni, effettuate dalle forze dell’ordine, si sentono gli indagati ammettere apertamente le loro responsabilità.

Infatti, uno dei pompieri ausiliari, quando comprende di essere stato scoperto avvisa un suo collega, il quale cerca di calmarlo dicendo: “Devi stare tranquillo, perché uno si deve spaventare se ha fatto cose storte”, mentre il primo esplode in dialetto siciliano: “Ama iutu a dari a fuoco (siamo andati a dare fuoco) e lo sanno! Lo sanno!”

Messi davanti all’evidenza dei fatti, durante l’interrogatorio, quasi tutti i 15 indagati hanno ammesso le loro responsabilità, ma nonostante la Procura abbia chiesto i provvedimenti cautelari, il Gip ha ritenuto che fosse passato troppo tempo dai fatti contestati, risalenti al periodo 2013-2015, allontanando semplicementi i soggetti dal distaccamento, e ponendo agli arresti domiciliari solo il caposquadra che ha continuato a reiterare il reato, intenzionato anche a fare “scoppiare una bomba” pur di percepire il vile denaro.