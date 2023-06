La vicenda che ha portato alla denuncia della badante di Vittoria (Ragusa) è senza dubbio inquietante e suscita indignazione. La donna, infatti, è stata accusata di aver indebitamente prelevato, per quasi dieci anni, oltre 150mila euro accreditati per errore come pensione sul conto di un’anziana deceduta nel 2012.

La scoperta della presunta truffa è avvenuta grazie alla guardia di finanza di Ragusa, che ha condotto approfondite indagini sul comportamento della badante. In particolare, gli investigatori hanno accertato che la donna, che aveva una delega ad operare sul conto corrente della defunta, ha approfittato di un problema tecnico dell’Inps, che non aveva trascritto il certificato di morte, per effettuare prelievi periodici di denaro non suo.

Secondo le stime della guardia di finanza, da giugno 2012 a maggio 2022 la badante avrebbe sottratto dal conto della defunta soldi accreditati dall’Erario, per complessivi 154.450 euro. Si tratta di una somma cospicua, ottenuta con un comportamento illecito e deplorevole. Per questo motivo, la Procura ha disposto il sequestro dei conti correnti e degli immobili riconducibili all’indagata, che dovrà rispondere di appropriazione indebita.

La vicenda rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di prevenire e reprimere comportamenti illeciti che danneggiano le fasce più deboli della popolazione e minano la fiducia nel sistema previdenziale. Il caso della badante di Vittoria deve essere un monito per tutti, affinché si diffonda la cultura della legalità e del rispetto delle regole, a tutela dei diritti delle persone più fragili e della collettività nel suo insieme.

Dopo aver condotto scrupolosi accertamenti, è stata riscontrata l’esistenza di una condotta illecita da parte della donna, la quale è stata denunciata per il reato di appropriazione indebita. In conseguenza di ciò, il Tribunale di Ragusa ha emesso una disposizione di sequestro che riguarda non solo i conti correnti associati alla donna, ma anche gli immobili a cui la stessa può essere ricondotta. Si tratta di un provvedimento di grande importanza, volto a tutelare i diritti delle persone e garantire il rispetto delle regole giuridiche. La vicenda dimostra una volta di più che l’onestà e la legalità sono valori irrinunciabili per ogni individuo che voglia partecipare attivamente alla vita della comunità. La giustizia non può essere messa in discussione e va sempre protetta e difesa.