Ragazzina minacciata con un coltello e derubata, la Polizia a caccia di due 17enni

Un gravissimo episodio di violenza, l’ennesimo, si è verificato nella serata del 21 Aprile a Brindisi, nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, una ragazzina di 14 anni sarebbe stata avvicinata da due ragazzi 17enni e, dopo essere stata minacciata da questi ultimi con un coltello, è stata costretta a consegnare a costoro la somma di 30 euro che aveva in tasca. La vittima è rimasta in stato di shock.

Nonostante la grande paura, l’adolescente è riuscita ad avvisare i genitori, che hanno chiamato immediatamente la Polizia. Le forze dell’ordine hanno subito cominciato le indagini attorno all’aggressione, e hanno già acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I fatti sono avvenuti nei pressi del Liceo Artistico “E.Simone”, a pochi passi dalla zona della movida del capoluogo di provincia pugliese, zona già nota in passato per episodi di violenza.

Indagini in corso

La rapina alla ragazzina sarebbe inoltre avvenuta in un orario in cui per strada c’era ancora tanta gente, questo visto anche l’arrivo del weekend. Fortunatamente la giovanissima non ha riportato gravi conseguenze, per cui non è stata ferita: per lei si è trattato comunque di un episodio assolutamente sconvolgente.

I due ragazzi autori del gesto si sarebbero avvicinati già con fare minaccioso alla ragazzina, intimandole, sotto la minaccia di un coltello, a consegnare il denaro che aveva con sé. Come detto la vittima dell’aggressione aveva in tasca la modica somma di 30 euro. Proprio due settimane addietro sempre nella stessa zona vi era stata un’altra aggressione.

Nella zona di Largo Concordia un giovane di 20 anni per difendere il fratello durante una lite con altri ragazzi è stato colpito con una bottiglia di vetro in volto. Il ragazzo è svenuto ed è rimasto per diverso tempo per terra in attesa di essere soccorso. Da quanto si apprende dai media locali tali episodi di violenza si verificherebbero soprattutto nel fine settimana. I due 17enni attualmente ricercati per l’aggressione alla 14enne potrebbero comunque avere le ore, o i giorni contati.