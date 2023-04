Ragazza maltrattata dalla famiglia perchè non partecipa alle nozze combinate, salvata dal suo legale

Una studentessa di 19 anni. di origini indiane, ha avuto la forza e il coraggio di denunciare la propria famiglia, dopo che la ragazza ha ricevuto varie e ripetute vessazioni . Infatti sembrerebbe che i famigliari della vittima abbiano costretto la ragazza a un matrimonio combinato, senza il consenso della giovane. La gravità della situazione ha richiesto l’attivazione del Codice Rosso, ma nonostante ciò non è stato possibile trovare una struttura di accoglienza per la 19enne. La preside della sua scuola, in provincia di Modena, si è offerta di ospitare la ragazza nella propria abitazione.

Barbara Iannuccelli, avvocata dell’Associazione Penelope, associazione che opera nella ricerca e nella difesa delle persone scomparse, ha denunciato questa preoccupante vicenda tramite un post su Facebook. Il legale sostiene che la coraggiosa preside ha messo a repentaglio la sua incolumità. poichè i familiari della ragazza si sono dimostrati molto attivi nel cercarla. Barbara Iannuccelli racconta nel suo post che ha trascorso oltre cinque ore in commissariato, dove le è stato comunicato che i servizi sociali avrebbero collocato la ragazza in un b&b da sola, aggiungendo che se l’avvocata voleva dormire con la giovane, poteva farlo. Barbara ha concluso il suo post su Facebook con una critica all’Italia, esprimendo la sua incredulità per la situazione.

La 19enne ha chiesto aiuto all’avvocata Iannuccelli che, dopo aver ascoltato la denuncia della giovane, ha presentato un esposto al commissariato nei confronti dei suoi genitori. La ragazza ha rivelato che veniva maltrattata e picchiata perché non accettava le nozze combinate, in quanto la ragazza sarebbe innamorata e fidanzata con un altro ragazzo.

Nella giornata del 24 aprile, l’avvocata Iannuccelli era stata contattata dalla ragazza attraverso i social, chiedendo aiuto perchè i familiari avevano confiscato il suo cellulare e aveva paura. L’avvocata aveva subito contattato la Questura di Bologna, il quale aveva attivato il codice rosso, e una squadra specializzata ,sotto la guida del Questore Isabella Fusiello, era pronta ad intervenire. Le forze dell’ordine si erano recate alla casa della giovane, per metterla sotto protezione. Ma nonostante la denuncia, i servizi sociali non sono stati in grado di trovare una struttura adeguata per l’accoglienza della ragazza nel giro di poche ore.

A questo punto la preside dell’istituto scolastico frequentato dalla ragazza si è offerta di ospitarla nella sua casa. L’Associazione Penelope ha dichiarato che questa situazione è precaria, e non può durare a lungo, mettendo anche a rischio anche la vita della preside. Per questo motivo l’avvocata Iannuccelli chiede allo Stato di intervenire immediatamente, per garantire protezione alla ragazza, che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla sua famiglia.