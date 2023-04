Ragazza di 11 anni salvata grazie al defibrillatore in dotazione all’istituto scolastico

Una ragazza di 11 anni stava uscendo dalla scuola media di Vignola, in provincia di Modena, quando improvvisamente ha avvertito un forte dolore al petto che l’ha fatta accasciare violentemente a terra, fra lo stupore dei suoi amichetti e compagni di classe. Fortunatamente alcuni presenti sono riusciti a fornire immediati e tempestivi soccorsi. Decisivo l’utilizzo del defibrillatore presente all’interno dell’istituto.

Il fatto è successo ieri intorno alle ore 14. Negli attimi in cui la ragazza era svenuta, i riflessi dei suoi compagni di classe nel chiedere aiuto sono stati importantissimi, in quanto hanno dato modo di interverine un genitore di un altro alunno, che si è reso da subito conto della situazione e ha chiesto soccorso a degli agenti della polizia locale che erano presenti in zona.

Destino ha voluto che in quella zona, in quel preciso momento, si trovasse a passare un’infermiera, che sentendo le richieste di aiuto, va in soccorso della ragazza. L’infermiera e gli agenti della polizia locale hanno proceduto assieme alle operazioni di soccorso, praticando immediatamente il massaggio cardiaco. In seguito è arrivata un’ambulanza del 118, i cui operatori sono riusciti a rianimare l’undicenne con l’ausilio di un defibrillatore, che era presente nell’istituto e portato fuori da una persona che si trovava nella palestra della scuola.

La ragazza fortunatamente non è in pericolo di vita. Una volta che gli operatori hanno stabilizzato le sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove attualmente è ricoverata.

La sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha espresso un sentito ringraziamento e sincera gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato per dare soccorso a una studentessa colta da malore. Gli agenti di polizia locale, gli infermieri e il medico del 118, la dirigente e tutto il personale scolastico che hanno dato soccorso con competenza ed estrema calma, nonostante la drammaticità della situazione.